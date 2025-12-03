Obavijesti

OPET JE ZABIO

VIDEO Atalanta protutnjala do četvrtfinala Kupa, pogledajte novi gol Marija Pašalića...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu, a to mu je bio treći gol u 17 utakmica ove sezone, ima i dvije asistencije

Nogometaši Atalante lakoćom su se plasirali u četvrtfinale talijanskog kupa, na domaćem su terenu pobijedili Genou s 4-0.

Pokretanje videa...

Hrvatski navijači u Podgorici 00:38
Hrvatski navijači u Podgorici | Video: Stefan Ivanović/PIXSELL

U 19. minuti Djimsiti je doveo Atalantu u vodstvo, a u 36. se dogodio ključni trenutak dvoboja jer je pocrvenio gostujući igrač Fini. Atalanta je potom suparnika dotukla u nastavku dvoboja s tri pogotka.

Na 2-0 je povećao De Roon u 54. minuti, dok je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio strijelac za 3-0 u 82. minuti. Sve je zaključeno kada je Ahanor u 91. postavio konačnih 4-0. Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu, a to mu je bio treći gol u 17 utakmica ove sezone, ima i dvije asistencije.  

Pašalićev gol možete pogledati OVDJE 

U Atalantu je došao prije sedam godine, klub ga je nakon dvije sezone na posudbi otkupio od Chelseaja za 14,5 milijuna eura, a ispostavit će se kasnije da je to jedan od najboljih transfera u povijesti kluba. Hrvatski reprezentativac je već sada, s 30 godina, stekao status legende u Bergamu, odigravši 315 utakmica tijekom kojih je zabio 62 gola i 43 puta asistirao. 

UEFA Champions League - Atalanta v Club Brugge
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

U utorak je prvi četvrtfinalist postao Juventus, dok će u četvrtak još igrati Bologna - Parma i Lazio - Milan. Posljednja dva dvoboja osmine finala igrat će se iduće godine, Roma - Torino 13. siječnja, a Fiorentina - Como 17. siječnja.

