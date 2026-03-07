Inaki Williams je trčao u prostor i išao prema lopti upućenoj iz zadnje linije, a Pau Cubarsi ga je sapleo kao posljednji igrač obrane. Ipak, branič Barcelone dobio je samo žuti karton, iako je kao posljednji igrač obrane srušio suparnika...
VIDEO Athletic svoje šanse promašio, Barca svoju zabila! Jedna situacija vrlo je sporna...
Prilično teško, nogometaši Barcelone su se osladili s tri boda na teškom gostovanju u Bilbau gdje su s 1-0 pobijedili Athletic u 27. kolu španjolske La Lige.
Nakon izjednačenog prvog poluvremena, u kojem nije bilo pogodaka, domaći sastav je žestoko otvorio nastavak susreta te su odlične šanse imali Sancet i Inaki Williams. Pritiskao je Athletic u uvodnim minutama drugog poluvremena, a sitjacija iz 57. minute izaziva kontroverze.
Inaki Williams je trčao u prostor i išao prema lopti upućenoj iz zadnje linije, a Pau Cubarsi ga je sapleo kao posljednji igrač obrane. Ipak, branič Barcelone dobio je samo žuti karton, iako je kao posljednji igrač obrane srušio suparnika...
A onda - prijelomni trenutak utakmice u 68. minuti. Sa svoje pozicije, iskosa s desne strane, Lamine Yamal je sjajno zavrnuo, a lopta se od vratnice odbila u mrežu za vodstvo gostujućeg sastava. Gol pogledajte OVDJE
Do kraja je Athletic pokušavao doći do izjednačenja, ali je Barcelona odbila sve napade i sačuvala minimalnu prednost.
Barcelona je ponovno na vrhu odmaknula od madridskog Reala i pred velikim rivalom ima četiri boda prednosti. Athletic je ostao na devetom mjestu ljestvice.
