Obavijesti

Sport

Komentari 2
JE LI ATHLETIC OŠTEĆEN?

VIDEO Athletic svoje šanse promašio, Barca svoju zabila! Jedna situacija vrlo je sporna...

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Athletic svoje šanse promašio, Barca svoju zabila! Jedna situacija vrlo je sporna...
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Inaki Williams je trčao u prostor i išao prema lopti upućenoj iz zadnje linije, a Pau Cubarsi ga je sapleo kao posljednji igrač obrane. Ipak, branič Barcelone dobio je samo žuti karton, iako je kao posljednji igrač obrane srušio suparnika...

Admiral

Prilično teško, nogometaši Barcelone su se osladili s tri boda na teškom gostovanju u Bilbau gdje su s 1-0 pobijedili Athletic u 27. kolu španjolske La Lige.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, u kojem nije bilo pogodaka, domaći sastav je žestoko otvorio nastavak susreta te su odlične šanse imali Sancet i Inaki Williams. Pritiskao je Athletic u uvodnim minutama drugog poluvremena, a sitjacija iz 57. minute izaziva kontroverze. 

Inaki Williams je trčao u prostor i išao prema lopti upućenoj iz zadnje linije, a Pau Cubarsi ga je sapleo kao posljednji igrač obrane. Ipak, branič Barcelone dobio je samo žuti karton, iako je kao posljednji igrač obrane srušio suparnika...

A onda - prijelomni trenutak utakmice u 68. minuti. Sa svoje pozicije, iskosa s desne strane, Lamine Yamal je sjajno zavrnuo, a lopta se od vratnice odbila u mrežu za vodstvo gostujućeg sastava. Gol pogledajte OVDJE

Do kraja je Athletic pokušavao doći do izjednačenja, ali je Barcelona odbila sve napade i sačuvala minimalnu prednost.

Barcelona je ponovno na vrhu odmaknula od madridskog Reala i pred velikim rivalom ima četiri boda prednosti. Athletic je ostao na devetom mjestu ljestvice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Zbog ove glumice Dončića je ostavila zaručnica? Zapratio je
AMERIKANCI TVRDE

Zbog ove glumice Dončića je ostavila zaručnica? Zapratio je

Drama u životu Luke Dončića! Njegova zaručnica Anamaria Goltes obrisala sve zajedničke slike s Instagrama, potaknuvši glasine o prekidu. Među spekulacijama je i veza s glumicom Madelyn Cline, no sve je zasad obavijeno tajnom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026