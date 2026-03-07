VIDEO Athletic svoje šanse promašio, Barca svoju zabila! Jedna situacija vrlo je sporna...

Prilično teško, nogometaši Barcelone su se osladili s tri boda na teškom gostovanju u Bilbau gdje su s 1-0 pobijedili Athletic u 27. kolu španjolske La Lige.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, u kojem nije bilo pogodaka, domaći sastav je žestoko otvorio nastavak susreta te su odlične šanse imali Sancet i Inaki Williams. Pritiskao je Athletic u uvodnim minutama drugog poluvremena, a sitjacija iz 57. minute izaziva kontroverze.

Inaki Williams je trčao u prostor i išao prema lopti upućenoj iz zadnje linije, a Pau Cubarsi ga je sapleo kao posljednji igrač obrane. Ipak, branič Barcelone dobio je samo žuti karton, iako je kao posljednji igrač obrane srušio suparnika...

A onda - prijelomni trenutak utakmice u 68. minuti. Sa svoje pozicije, iskosa s desne strane, Lamine Yamal je sjajno zavrnuo, a lopta se od vratnice odbila u mrežu za vodstvo gostujućeg sastava. Gol pogledajte OVDJE

Do kraja je Athletic pokušavao doći do izjednačenja, ali je Barcelona odbila sve napade i sačuvala minimalnu prednost.

Barcelona je ponovno na vrhu odmaknula od madridskog Reala i pred velikim rivalom ima četiri boda prednosti. Athletic je ostao na devetom mjestu ljestvice.