VIDEO Atletico unakazio Barcu u četiri poteza! Pogledajte golove

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

Drugi polufinalni par čine Athletic Bilbao i Real Sociedad, a momčad u kojoj igra Luka Sučić iz prve utakmice nosi prednost 1-0 i na domaćem terenu će 4. ožujka tražiti plasman u finale

Atletico Madrid je dočekao Barcelonu u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa kralja na Wanda Metropolitanu, a rezultat nakon prvih 45 minuta prikazuje 4-0! 

Prvi gol zabio je Eric Garcia u svoju mrežu u šestoj minuti, bizarno je u toj situaciji reagirao Joan Garcia na golu gostiju. Već nakon osam minuta pogodio je i Griezmann za 2-0, a kanonada se nastavila u 33. minuti kada je pogodio Lookman. Nevjerojatno poluvrijeme domaćina potvrdio je Alvarez golom u drugoj minuti sudačke nadoknade. 

Prvi gol pogledajte OVDJE, drugi OVDJE, treći OVDJE, a četvrti OVDJE

Drugi polufinalni par čine Athletic Bilbao i Real Sociedad, a momčad u kojoj igra Luka Sučić iz prve utakmice nosi prednost 1-0 i na domaćem terenu će 4. ožujka tražiti plasman u finale. 

