VIDEO Augsburg golom s bijele točke slavio protiv 'fenjeraša', Jakić igrao skoro cijeli susret

Nogometaši Augsburga su kod kuće pobijedili "fenjeraša" Heidenheim 1-0 u utakmici 22. kola Bundeslige.

Jedini gol postigao je Alexis Claude-Maurice iz jedanaesterca u 80. minuti. Kristijan Jakić je igrao za domaće do 73. minute.

Gol možete pogledati OVDJE.

Augsburg sada ima sedam pobjeda i 25 bodova na 11. mjestu tablice. Heidenheim je pretrpio četvrti uzastopni poraz, 15. u ligi ukupno i 18. je posljednji s 13 bodova. Heidenheim se tako nalazi pred ispadanjem iz Bundeslige, a još nikad u povijesti se nije dogodilo da jedna momčad nakon osvojenih 13 bodova u 22 kola ostane u Bundesligi.