Obavijesti

Sport

Komentari 0
U BUNDESLIGI

VIDEO Augsburg golom s bijele točke slavio protiv 'fenjeraša', Jakić igrao skoro cijeli susret

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Augsburg golom s bijele točke slavio protiv 'fenjeraša', Jakić igrao skoro cijeli susret
Foto: Screenshot Sport Klub

Jedini gol postigao je Alexis Claude-Maurice iz jedanaesterca u 80. minuti. Kristijan Jakić je igrao za domaće do 73. minute

Admiral

Nogometaši Augsburga su kod kuće pobijedili "fenjeraša" Heidenheim 1-0 u utakmici 22. kola Bundeslige.

Jedini gol postigao je Alexis Claude-Maurice iz jedanaesterca u 80. minuti. Kristijan Jakić je igrao za domaće do 73. minute. 

Gol možete pogledati OVDJE.

Augsburg sada ima sedam pobjeda i 25 bodova na 11. mjestu tablice. Heidenheim je pretrpio četvrti uzastopni poraz, 15. u ligi ukupno i 18. je posljednji s 13 bodova. Heidenheim se tako nalazi pred ispadanjem iz Bundeslige, a još nikad u povijesti se nije dogodilo da jedna momčad nakon osvojenih 13 bodova u 22 kola ostane u Bundesligi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji
FOTO: JUTTA LEERDAM

Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. U nedjelju je osvojila srebro na 500 m

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026