DUBOKO U NADOKNADI

VIDEO Azeri za povijest: Srušili Eintracht, prolaze u Ligi prvaka?

Piše HINA,
4
Foto: Aziz Karimov

Drama u Ligi prvaka! Karabag šokirao Eintracht golom u zadnjoj minuti, a Griezmannov slobodnjak nije pomogao Atleticu protiv Galatasaraya. Arsenal vodi, Real i Bayern u trci za vrh

Admiral

U susretu sedmog kola nogometne Lige prvaka Galatasaray i Atletico Madrid su odigrali 1-1, dok je Qarabag slavio sa 3-2 protiv Eintrachta golom u sudačkoj nadoknadi. Atletico je poveo već u četvrtoj minuti golom Giuliana Simeonea, no Turci su izjednačili u 20. minuti nakon što je Marcos Llorente svladao vlastitog vratara.

Gosti su u 59. minuti imali sjajnu priliku za novo vodstvo, no Marc Pubill nije najbolje zahvatio loptu. U 85. minuti je Antoine Griezmann opasno zaprijetio iz slobodnog udarca, ali je domaći vratar Ugurcan Cakir odlično obranio. Atletico je trenutačno osmi sa 13 bodova, dok turski sastav drži 16. poziciju sa 10 bodova.

Video pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - Galatasaray v Atletico Madrid
Foto: Murad Sezer

U drugom susretu Qarabag je pobijedio Eintracht Frankfurt sa 3-2 golom Bahlula Mustafazada u četvrtoj minuti nadoknade. Mustafazad je tako od tragičara postao junak domaćeg sastava. Kod prvog gola njemačkog sastava lopta mu je prošla kroz noge, a u 77. minuti je skrivio kazneni udarac. No, sve je naplatio pobjedničkim golom.

Camilo Duran je doveo domaćine do prednosti u četvrtoj minuti, no samo šest minuta kasnije izjednačio je Can Yilmaz Uzun. Njemački sastav je okrenuo rezultat u 78. minuti golom Faresa Chaibija iz jedanaesterca, međutim, dvije minute kasnije domaćin je nakon odlične akcije izjednačio drugim golom Durana. Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Qarabag je u četvrtoj minuti izborio važnu pobjedu i vjerojatno izborio prolazak dalje. Hrvatski vratar Fabijan Buntić nije branio za Qarabag.

Video pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - Qarabag v Eintracht Frankfurt
Foto: Aziz Karimov

U utorak je Club Brugge na gostovanju pobijedio Kairat sa 4-1, Bodo/Glimt je iznenadio Manchester City sa 3-1, Real Madrid je sa uvjerljivih 6-1 porazio Monaco, Arsenal je na San Siru pobijedio Inter sa 3-1, Olympiakos je slavio protiv Bayer Leverkusena sa 2-0, Sporting je u Lisabonu srušio PSG sa 2-1, Tottenham je bio bolji od Borussie Dortmund sa 2-0, Ajax je na gostovanju pobijedio Villarreal sa 2-1, dok su Kopenhagen i Napoli su odigrali 1-1.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 21 bodom, Real Madrid i Bayern imaju po 15 bodova, no bavarci imaju i susret manje. Tottenham je na 14, a zatim slijede PSG, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid i Atalanta sa po 13 bodova.

OSTALO

