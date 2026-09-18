VIDEO Bajka Segeste ide dalje... Srušili su vodeću momčad lige, a o potezu suca još će se pričati

Nogometaši Segeste nastavili su sjajan niz i priredili veliko iznenađenje u šestom kolu Prve NL. Momčad Damira Milinovića slavila je na gostovanju kod vodeće Mladosti Ždralovi 3-1, nanijela domaćinima prvi prvenstveni poraz ove sezone i približila im se na samo bod zaostatka. Sisački klub tako je povezao dvije prvenstvene pobjede, a nakon nedavnog izbacivanja Osijeka iz Hrvatskog kupa još jednom potvrdio odličnu formu.

Mladost je bolje otvorila susret i povela već u šestoj minuti. Nakon ubačaja iz kornera Segestin golman Đilas loše je procijenio let lopte, a Antonio Azinović iskoristio je njegovu pogrešku i na drugoj stativi zatresao mrežu. Ipak, gosti se nisu obeshrabrili. U 22. minuti Tonći Kukoč-Petraello ubacio je iz kornera, Chardey glavom poslao loptu prema golu, a nakon odbijanca do nje je stigao Luka Kožić. Njegov prvi pokušaj završio je u bloku, no iz drugog je uspio svladati domaćeg golmana i izjednačiti na 1-1.

Upravo je taj gol izazvao veliku polemiku zbog neobične odluke suca Antonija Melnjaka, koji redovito sudi i HNL. Nakon što je lopta pogodila Brezinu u ruku, sudac je pokazao na bijelu točku, ali potom je promijenio odluku i priznao gol koji je Kožić postigao u nastavku akcije. Prema izvještajima s utakmice, sudac je označio prekršaj prije nego što je lopta završila u mreži. Ako se potvrdi da je zviždukom prekinuo igru prije postizanja gola, njegova naknadna odluka mogla bi izazvati dodatne rasprave. Zasad nema potvrde da je Mladost podnijela službenu žalbu.

Domaćini su do odlaska na odmor imali još jednu dobru priliku. Čanađija je zaprijetio udarcem s 13-ak metara, ali Đilas je ovoga puta dobro reagirao i sačuvao izjednačenje. U nastavku su obje momčadi igrale opreznije, a pravih prilika gotovo da nije bilo. Kako se utakmica bližila kraju, činilo se da će suparnici podijeliti bodove, no Segesta je u završnici potpuno preokrenula rezultat.

U 86. minuti Vilim Gec ubacio je iz kornera s desne strane, a Dino Špehar glavom je skrenuo loptu u donji kut i donio gostima vodstvo. Samo četiri minute poslije Kožić je svojim drugim golom potvrdio pobjedu. Pucao je s ruba kaznenog prostora kroz gužvu i preciznim udarcem postavio konačnih 3-1.

Segesta je tako u samo nekoliko dana, nakon velikog slavlja protiv Osijeka u Kupu, srušila i vodeću momčad prvenstva. Mladost je, s druge strane, prekinula niz bez prvenstvenog poraza koji je trajao još od 28. ožujka, kada ju je u Drugoj NL svladao Solin.