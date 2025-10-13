Obavijesti

VIDEO Baka Slišković: Osjetio sam bol, pogodio me patlidžan, ovoliki! A ja dobijem crveni...

Piše Josip Tolić,
Foto: Oslobođenje

Blaž Slišković, legenda nogometa u BiH, prisjetio se urnebesnih trenutaka karijere: od incidenta s patlidžanom do mamurnog zabijanja golova protiv Dinama

Blaž Slišković (66) jedna je od najvećih legendi bosanskohercegovačkog nogometa, čovjek koji je obilježio i povijest Hajduka, s kojim je 1984. osvojio kup bivše države. U podcastu Oslobođenja (IN)Direkt prisjetio se bogate karijere i zanimljivih dogodovština, među kojima je i bizaran crveni karton koji je dobio:

- Taman da zamahnem i izvedem aut, osjetim bol. Zaista je to bila bol jer je mene patlidžan pogodio u predjelu zadnjem. A patlidžan je ovoliki, ko pipun - nasmijao se Slišković.

POGLEDAJTE VIDEO:

Karijeru je počeo u Mostaru, postao legenda Veleža s kojim je 1981. otišao do kraja u kupu Jugoslavije. Prisjetio se i kako je jednom prilikom nakitio svirača:

- Ja pjevam i cigara mi u ustima. Iza mene Pero i nadoveže se na pjesmu: "500 marakaaa"... I ode 500 maraka. Ja govorim: "Ajde, je*iga…".

Prepričao je i famoznu anegdotu sa sucem Maksimovićem s utakmice Veleža i Dinama u veljači 1980. u kojoj su Mostarci potukli "modre" do nogu 9-2. Večer prije utakmice zapio se sa suigračima i došao mamuran na utakmicu. I takav je zabio četiri gola.

- Kaže on: "hoćemo se kladit?". Kažem ja "hoćemo". I on je odmak'o, ono, korake broji... Stala su dva igrača Dinama, ja sam šutnuo i ona je završila tamo gdje sam mu ja rek'o...

OSTALO

