VIDEO Bamba je pokosio Pajača i dobio žuti. Je li trebao crveni?

Lokomotiva i Hajduk sastali su se na Maksimiru u 17. kolu HNL-a, a utakmica je puna uzbuđenja u prvom poluvremenu. Domaćin je poveo u 12. minuti preko Stojakovića, ali Rebić je u 27. zabio za 1-1. Četiri minute prije gola Hajduka dogodila se sporna situacija.

Naime, Bamba je u punom sprintu naletio na Pajača i pokosio ga s leđa. Sudac Mateo Erceg kaznio ga je žutim kartonom, a neki smatraju da je mogao dobiti i crveni karton.

Bunili su se domaći i nakon situacije iz 19. minute u kojoj je Ante Rebić igrao rukom u svom kaznenom prostoru, ali sudac se nije oglasio. Hajduk će u slučaju pobjede preuzeti vrh prvenstvene ljestvice, a u slučaju remija bodovno će se izjednačiti s vodećim Dinamom.