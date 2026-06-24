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BURNA REAKCIJA

VIDEO Barbarez izvadio Džeku, a on razbio bočicu o travnjak

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Barbarez izvadio Džeku, a on razbio bočicu o travnjak
Foto: X/screenshot

Džeko nije prvi put burno reagirao nakon zamjene. Nešto blažu reakciju imao je protiv Švicarske, kada je također u 64. minuti napustio igru. Tada nije bacao ništa na klupi, no njegovo nezadovoljstvo bilo je očito

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Bosna i Hercegovina vjerojatno je osigurala nastavak natjecanja na Svjetskom prvenstvu i povijesni plasman u nokaut-fazu. U trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedila je Katar 3-1 i tako stigla do četvrtog boda, što bi prema svim projekcijama trebalo biti dovoljno za ulazak među osam najboljih trećeplasiranih momčadi Mundijala.

Pogotke su zabili Alajbegović u 29. i Mahmić u 34. minuti, a loptu je u vlastitu mrežu poslao i katarski branič Al-Brake. Najviše je toj situaciji pridonio Edin Džeko, legendarni napadač Bosne i Hercegovine.

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Džeko je pucao, a branič je skrenuo loptu i tako prevario vlastitog vratara. Kapetan je nastup završio u 64. minuti, kada ga je izbornik BiH Sergej Barbarez izvadio iz igre. Već se pri izlasku vidjelo da nije nimalo oduševljen zamjenom, a nezadovoljstvo je jasno pokazao i na klupi. Nekoliko minuta poslije kamere su ga ponovno snimile, a on je u znak protesta snažno bacio bočicu o travnjak.

Video pogledajte OVDJE.

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Nakon toga prišao mu je Barbarez te su kratko razgovarali. Džeko nije prvi put burno reagirao nakon zamjene. Nešto blažu reakciju imao je protiv Švicarske, kada je također u 64. minuti napustio igru. Tada nije bacao ništa na klupi, no njegovo nezadovoljstvo bilo je očito.

Podsjetimo, Džekin nastup na Svjetskom prvenstvu bio je upitan jer je u dodatnim kvalifikacijama protiv Italije ozlijedio rame. Ipak se oporavio te je u prvoj utakmici protiv Kanade počeo na klupi, a sada će kao kapetan povesti momčad u šesnaestinu finala.

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