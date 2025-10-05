Obavijesti

DEBAKL U SEVILLI

VIDEO Barca promašila penal i kiksala, Real ostaje prvi! Je li oštećena kod vodstva Seville?

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

SEVILLA - BARCELONA 4-1 Andalužani su deklasirali aktualnog prvaka i stigli do prve domaće pobjede još tamo od svibnja. Navijači Barcelone negoduju zbog situacije s početka utakmice i ranog vodstva domaćih

Nogometaši Barcelone izgubili su 4-1 na gostovanju kod Seville u 8. kolu La Lige. Andalužani su uvjerljivo slavili, a rezultat je mogao biti i veći da Wojciech Szczęsny nije obranio nekoliko dobrih prilika pred kraj susreta.

Da stvar bude bolja, Sevilla na Sanchez Pizjuanu nije slavila od svibnja, dakle pet mjeseci, a kada je odlučila prekinuti negativan niz - učinila je to protiv aktualnog prvaka Španjolske.

Andalužane su do pobjede vodili Barcin bivši igrač Alexis Sanchez golom iz penala u 13. minuti, Romero pogotkom u 36. i Carmona u 90. i Adams u 96. koji je zaključio veliku pobjedu. Jedini gol za goste iz Katalonije postigao je Rashford u sedmoj minuti dodatka prvog dijela, tada za 2-1.

VIDEO: SEVILLA - BARCELONA 4-1

Treba istaknuti da je Robert Lewandowski imao fantastičnu šansu donijeti Barceloni izjednačenje 2-2, ali je u 76. minuti promašio penal. Pucao je u golmanovu desnu stranu i promašio okvir gola.

No, s ovog susreta ostat će upitan prvi pogodak Seville već u 13. minuti, to jest duel Ronalda Arauja i Isaaca Romera koje je sudac Ruiz okarakterizirao kao jedanaesterac.

Romero je naglašeno pao, a reakcije navijača su podijeljene i dobar dio smatra da najstrože kazne nije trebalo biti, odnosno da se Romero sam sapleo u noge stopera Barcelone.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

