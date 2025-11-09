Obavijesti

Sport

Komentari 2
ISKORISTILA KIKS REALA

VIDEO Barcelona 'osvetila' Dinamo i razbila Celtu! Hat-trick Lewandowskog, evo golova

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Barcelona 'osvetila' Dinamo i razbila Celtu! Hat-trick Lewandowskog, evo golova
3
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Barcelona, ​​​​na drugom mjestu Primere, smanjila je zaostatak za vodećim Real Madridom. Real Madrid je na prvom mjestu s 31 bodom, dok Barcelona zaostaje tri boda

Nogometaši Barcelone večeras su u gostima pobijedili Celtu Vigo 4-2 u utakmici 12. kola španjolske Primere i došli na tri boda od vodećeg Reala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Andy Bara u Barceloni 00:52
Andy Bara u Barceloni | Video: privatna arhiva

Robert Lewandowski doveo je katalonsku momčad u vodstvo iz jedanaesterca u 10. minuti. Minutu kasnije, Sergio Carreira izjednačio je za domaće, prije nego što je Lewandowski vratio vodstvo Barcelone u 37. minuti.

LaLiga - Celta Vigo v FC Barcelona
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Celta je uspjela još jednom izjednačiti, ovaj put golom Borje Iglesiasa u 43. minuti. Barcelona je povela u treće vodstvo na utakmici u četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, golom Laminea Jamala.

Golove pogledajte OVDJE

Lewandowski je potvrdio pobjedu Barcelone svojim trećim golom na utakmici u 74. minuti. U posljednjim minutama utakmice gosti su ostali s igračem manje, jer je Frenkie de Jong dobio drugi žuti karton u četvrtoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.

LaLiga - Celta Vigo v FC Barcelona
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Barcelona, ​​​​na drugom mjestu Primere, smanjila je zaostatak za vodećim Real Madridom. Real Madrid je na prvom mjestu s 31 bodom, dok Barcelona zaostaje tri boda. Celta je prekinula niz od pet pobjeda u svim natjecanjima i zauzima 13. mjesto na tablici La Lige s 13 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025