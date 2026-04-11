GRADSKI DERBI

VIDEO Ovo je zaleđe, kaže VAR. Barcelona stavila ruku na trofej sedmom pobjedom zaredom

VIDEO Ovo je zaleđe, kaže VAR. Barcelona stavila ruku na trofej sedmom pobjedom zaredom
Barcelona razbila Espanyol 4-1! Torres briljirao s dva gola, Yamal i Rashford zaključili utakmicu. Barca sada vodi s 79 bodova, Espanyol ostaje deseti

Nogometaši Barcelone pobijedili su večeras kod kuće u gradskom derbiju Espanyol 4-1 u utakmici 31. kola španjolske Primere i povećali vodstvo na vrhu ljestvice sedmom pobjedom zaredom.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Ferran Torres zabio je dva puta za Barcelonu, u devetoj i 25. minuti, dok su ostale golove postigli Lamine Yamal u 87. i Marcus Rashford u 89. minuti. Jedini gol za Espanyol postigao je Paul Lozano u 56. minuti.

Iako je domaćin pobijedio, kontroverzna je ostala situacija iz 55. minute i dosuđeno zaleđe Ferrana Torresa nakon kojega je zabio gol, a odluku je potom potvrdila i VAR soba. No 3D snimka koju su izbacili u prijenosu ostavila je puno upitnika.

Foto: Arenasport/Screenshot

Barcelona je ostvarila 26. pobjedu u domaćem prvenstvu i prva je na tablici sa 79 bodova, devet bodova više od Real Madrida. Espanyol je, s druge strane, deseti s 38 bodova na svom kontu.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
