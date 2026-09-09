VIDEO Barcelona u novi Camp Nou uložila 1,5 milijardi eura. Nastao kaos tijekom nevremena

Ni kasnoljetni prolom oblaka nije mogao zaustaviti momčad Hansija Flicka na otvaranju nove sezone Lige prvaka. Barcelona je furiozno krenula u europsku kampanju i impresivnom pobjedom 5-1 protiv Feyenoorda poslala poruku ostatku Europe, dok su se navijači, novinari i osoblje kluba istovremeno borili s vodenom stihijom na tribinama Camp Noua koji je još uvijek veliko gradilište.

Obilna kiša, čini se, čak je i pomogla domaćinima, barem kod vodećeg gola kada je Raphinha nakon sjajnog driblinga poslao dvojicu braniča nizozemske momčadi na klizanje po mokrom travnjaku. Ipak, dok su igrači briljirali na terenu, na tribinama se odvijala potpuno drugačija drama. Iako je bila najavljena obilna kiša, a stanovnici zapadnog dijela grada čak su dobili i vladino upozorenje na mobitele, neposredno prije utakmice vrijeme se smirilo.

Foto: Albert Gea

Bilo je to zatišje pred buru. Točno dok je svirala himna Lige prvaka, s neba se sručio potop. Mnogi navijači potražili su zaklon, ostavljajući za sobom prazna sjedala. Stadion je u fazi rekonstrukcije, radovi na trećoj etaži nisu gotovi, a postavljanje pomičnog krova predviđeno je tek u završnoj fazi, koja neće biti dovršena prije 2028. godine.

Voda je prodirala kroz konstrukciju, a najgore je prošla novinarska loža, gdje su predstavnici medija spašavali opremu od potpunog uništenja.