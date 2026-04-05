VIDEO Barcelonina zvijezda je ljutito odjurila nakon pobjede: 'Ne znam o čemu se točno radi'

Barcelona je u derbiju 30. kola La Lige pobijedila Atletico Madrid 2-1, a jedan trenutak obilježio je susret i zabrinuo mnoge navijače katalonskog diva. Madriđane je u vodstvo doveo Simeone u 39., a izjednačio je tri minute kasnije Rashford. Gonzalez je dobio crveni karton u sedmoj minuti nadoknade prvog dijela što je Barceloni olakšalo posao do kraja susreta.

Martin je napravio opasan prekršaj na početku drugog dijela i sudac Busquets dao mu je crveni karton kojeg je nakon konzultacije s VAR sobom poništio. Gol odluke dao je Lewandowski u 87. minuti utakmice s kojim je Barcelona pobjegla na sedam bodova prednosti od Reala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Međutim, jedan trenutak obilježio je kraj susreta. Yamal je nakon posljednjeg sučevog zvižduka vidno nezadovoljan napustio teren bez pozdravljanja protivničkih igrača ili trenera Hansija Flicka. Prilikom odlaska u svlačionicu izgleda kako je nešto dobacio Nijemcu i upirao je prstom iza sebe te je ljutit odjurio u svlačionicu.

Nakon utakmice incident je komentirao njemački stručnjak.

- Ne znam točno o čemu se radi, ali kao što sam već rekao utakmica je bila puna emocija. Želim reći da je Lamine dao sve od sebe da postigne drugi gol. To je sjajno. Naravno, nije sve bilo savršeno, ali zaista se trudio. Kad primi loptu uvijek je dostupan i to je jako dobra situacija za nas. Ja to tako gledam. Sljedeći tjedan je Liga prvaka za koju ćemo se pripremiti i vjerujem da će biti bolje volje.

Idući susret između ova dva tima je u sklopu četvrtfinala Lige prvaka. Prva utakmica igra se u srijedu na Camp Nou stadionu, a uzvrat u Madridu šest dana kasnije.