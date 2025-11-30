Obavijesti

FLICK ZABRINUO KATALONCE

VIDEO Barcelonina zvijezda tješila trenera! Pogledajte kako

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Albert Gea

Barcelonin trener Hansi Flick doveo je Barcelonu na vrh ligaške tablice nakon nepotpunog 14. kola španjolskog prvenstva. Katalonski klub slavio je 3-1 protiv Alavesa, ali Flickova reakcija na pobjedu nije uobičajena

Barcelona je u subotu u sklopu 14. kola La Lige slavila protiv Alavesa 3-1. Dva gola za Katalonce zabio je Dani Olmo (27) i jedan Lamine Yamal (18), dok je u prvoj minuti utakmice za Alaves pogodak postigao Pablo Ibáñez (27).

LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves
Foto: Albert Gea

Barcelona je ovom pobjedom preuzela vrh španjolskog prvenstva. Katalonski gigant ima 34 boda nakon 14 kola, a drugi je Real Madrid koji ima dva boda i utakmicu manje. Girona danas dočekuje 'kraljevski klub' od 21.00 sati. 

Mnogim navijačima Barcelone bila je nejasna situacija oko Hansija Flicka (60) na kraju utakmice. Njemački strateg ostao je sjediti ukopan u trenerskoj stolici izgledajući potreseno. Prišao mu je Raphinha i pokušao ga utješiti, a na presici nakon utakmice nije se dotaknuo spomenute situacije. 

Barcelona je proživjela teški tjedan i nakon teškog poraza u utorak u Ligi prvaka od Chelseaja (3-0) izgleda kako je Flicka dotukla nemoć. Brojni španjolski mediji pišu kako Nijemac nije zadovoljan s pristupom i igrom momčadi ove sezone što stvara veliki pritisak na njegova leđa, a sve je kulminiralo nakon subotnje pobjede.  

Flick je u Barcelonu stigao u srpnju 2024. i od tada Barcelonu vodio na 79 utakmica. Pobijedio je na 57 i gubio na 13 utakmice te devet puta remizirao. Prošle sezone s Barcelonom je uzeo La Ligu, Kup kralja i španjolski Superkup. S Blaugranom ugovor ima do kraja lipnja 2027. godine. 

