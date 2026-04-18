VIDEO Bašić zabio gol Napoliju!

Napoli je dočekao Lazio u 33. kolu Serie A i poveo u šestoj minuti golom Cancellierija, a u 31. je udarac Zaccagnija s bijele točke obranio Milinković-Savić. U 57. su gosti poveli 0-2, a zabio je Toma Bašić.

Hrvatski veznjak ispratio je akciju svoje momčadi i s kakvih 10-ak metara pospremio loptu u mrežu za povećanje prednosti Lazija.

Bašiću je to drugi gol sezone u 19. nastupu, a ima i dvije asistencije. Iz igre je protiv Napolija izašao u 71. minuti.