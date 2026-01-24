VIDEO Baturina se razigrao! Dao je novi briljantni gol u Italiji

Martin Baturina nastavlja oduševljavati u dresu talijanskog prvoligaša Coma. Samo šesnaest minuta trebalo je Baturini da otključa obranu Torina u utakmici 22. kola Serie A. Njegovim golom Como je povećao vodstvo na 2-0 nakon što je Douvikas zabio za vodstvo u osmoj minuti.

Foto: Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa

Podsjetimo, Baturina je u Como stigao u ljeto 2025. iz Dinama za iznos od otprilike 20 milijuna eura s bonusima, a nije imao najjednostavniju prilagodbu na novi klub i državu, pa je tako većinu jesenske polusezone proveo u sporednoj ulozi.

Ipak, izgleda kako je 2026. donijela novi početak za hrvatskog reprezentativca u Italiji. U posljednje četiri utakmice zabio je tri gola uz dvije asistencije.

Taj je niz započeo golom protiv Bologne u remiju 1-1, zatim je asistirao za jedini gol u porazu od Milana (1-3), pa je golom i asistencijom "rasturio" Lazio. Sad je na red došao Torino, kojeg je kao kapetan predvodio još jedan hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.