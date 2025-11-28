Čak tri Hrvata u rosteru su Coma. Baturina je u igru ušao u 59. minuti protiv Sassuola, Čavlina je ostao na klupi, dok je Smolčić suspendiran
ODLIČNA SEZONA
VIDEO Baturini pola sata u novoj pobjedi Coma! Evo golova
Como je pobijedio Sassuolo 2-0 u 13. kolu Serie A i nastavio s odličnim igrama ove sezone. Martin Baturina odigrao je nešto više od pola sata za domaći sastav.
Poveo je Como golom Douvikasa u 14. minuti, a na 2-0 je povisio Moreno na asistenciju sjajnog Nice Paza. Do kraja se rezultat nije mijenjao, a za Como u igru nije ušao Nikola Čavlina, dok je Ivan Smolčić suspendiran.
Como je šesta momčad Serie A nakon 24 boda, dok je Sassuolo deveti sa 17 bodova na kontu.
