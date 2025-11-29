Obavijesti

BUNDESLIGA

Bayern kasno do pobjede protiv St. Paulija! Kramarićev Hoffenheim dobio Augsburg

Piše HINA,
VIDEO Bayern kasno do pobjede protiv St. Paulija! Kramarićev Hoffenheim dobio Augsburg
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić za Hoffenheim je zaigrao od 59. minute, dok je za Augsburg od 46. zaigrao Kristijan Jakić. Hrvatski vratar Nediljko Labrović i ovu je utakmicu odgledao s klupe za pričuve

Iznimno teško su nogometaši Bayerna potvrdili ulogu favorita u 12. kolu Bundeslige te su na svom terenu svladali St. Pauli s 3-1.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Stanišić zalio Xabija pivom 00:22
Stanišić zalio Xabija pivom | Video: Instagram/

Sve do sudačke nadoknade gosti iz Hamburga su u džepu držali veliki bod, ali su na kraju upisali deveti poraz ove sezone, a Bayern već 11 pobjedu. Gosti su poveli golom Houtondjija u šestoj minuti, dok je krajem prvog dijela Bayern izjednačio preko Guerreira.

Sve do 93. minute bilo je 1-1, a tada je Diaz okrunio pritisak domaćina i zabio za 2-1, dok je sve zaključio Jackson trećim golom Bayerna i potvrdom novog slavlja u 97. minuti. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zaigrao je za Bayern od 65. minute.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg
Foto: Uwe Anspach/DPA

Hoffenheim je vrlo lako došao do tri domaća boda nakon pobjede 3-0 u Sinsheimu protiv Augsburga. Sve je bilo gotovo u prvom poluvremenu u kojem je domaćin postigao tri gola. Za 1-0 je zabio Toure u 16., potom je Burger povećao na 2-0 u 26. minuti, dok je na samom kraju prvog dijela Zesiger pogodio vlastitu mrežu za visokih 3-0 Hoffenheima.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić za Hoffennheim je zaigrao od 59. minute, dok je za goste od 46. zaigrao Kristijan Jakić. Hrvatski vratar Nediljko Labrović i ovu je utakmicu odgledao s klupe za pričuve Augsburga.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg
Foto: Uwe Anspach/DPA

Veliki je preokret u finišu napravio Heidenheim, do ovog kola posljednja momčad na ljestvici. Heidenheim je gubio 0-1 kod Union Berlina sve do 90. minute. Tada je izjednačio Schimmer, dok je u 95. Schoppner pogodio za veliko gostujuće slavlje i pobjedu 2-1 Heidenheima.

Hrvatski nogometaš Josip Juranović nije konkurirao za Union Berlin u ovom susretu.

