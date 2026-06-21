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VIDEO Belgijci već slavili gol, a onda je Beiranvand izveo čudo. Pogledajte obranu Mundijala!

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Belgijci već slavili gol, a onda je Beiranvand izveo čudo. Pogledajte obranu Mundijala!
Foto: Lisi Niesner

Belgija je u nekoliko navrata bila blizu vodstva, no sve pokušaje zaustavio je Alireza Beiranvand

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U utakmici drugog kola skupine G iranski vratar Alireza Beiranvand izveo je obranu dosadašnjeg dijela prvenstva. U 59. minuti spasio je svoju momčad maestralnom intervencijom. Belgija je nadirala i činilo se da mora povesti, ali onda se ukazao Beiranvand. De Bruyne je dubinskom loptom pokrenuo sjajnu akciju, a nakon njegova ubačaja lopta se odbila do De Cuypera, koji je pucao s nekoliko metara. Iranski vratar već je bio na tlu, no uspio se podignuti i lijevom rukom čudesno zaustaviti gotovo siguran pogodak.

Obranu pogledajte OVDJE.

Nedugo nakon što je spasio svoju momčad, Iran je dobio novi vjetar u leđa kada je Ngoy dobio izravni crveni karton. Branič je u namjeri da loptu vrati Courtoisu pogrešno dodao i poslao Taremija samog prema golu. Pogrešku je pokušao ispraviti povlačenjem za dres, zbog čega mu je sudac pokazao izravni crveni karton.

Do tog trenutka Belgija je bila bolja momčad i nizala je prilike, ali dvije najveće ipak je imao Iran. U 27. minuti Irancima je poništen pogodak nakon kombinacije iz slobodnog udarca.

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