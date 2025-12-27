VIDEO Benin pobijedio po prvi put u povijesti Kupa nacija! Zaigrao i nogometaš Kustošije

Yohan Roche je postigao pobjednički gol, a Benin je ostvario prvu pobjedu ikad u finalu Afričkog kupa nacija, pobijedivši u subotu u skupini D Bocvanu u Rabatu s 1-0.

Benin je osvojio tri boda nakon prve dvije utakmice, te je izjednačen sa Senegalom i Demokratskom Republikom Kongo na tablici, koji se u drugoj utakmici u skupini sastaju u Tangeru kasnije u subotu.

Benin je poveo u 28. minuti kada je napadač rumunjskog Petrolula Roche odigrao dupli pas u šesnaestercu s kapetanom Steveom Mouniejem, a njegov udarac s deset metara se odbio od braniča i završio u mreži.

Za Benin je nastupio i krilni igrač Kustošije, 19-godišnji Rodolfo Aloko, koji je ušao u igru u 82. minuti.

Benin je tako konačno proslavio pobjedu na kontinentalnom finalu iz 16. pokušaja nakon debija 2004. godine, i to unatoč činjenici da su bili četvrtfinalisti 2019. godine. Također imaju pet remija i 10 poraza.