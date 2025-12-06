VIDEO Bennacer pao unutar 16 metara, Kolarić mu dao žuti za simuliranje. Zatim nastao kaos

Jako dobro i sadržajno prvo poluvrijeme odigrali su Dinamo i Hajduk na Maksimiru u 16. kolu. Vdijeli smo poništeni gol Diona Drene Belje zbog faula, sjajnu obranu mladog Silića, a vatreno je bilo i na početku. Već u 9. minuti krenulo je s naguravanjem, a sve je krenulo od Bennacera koji je tražio penal.

Bennacer je ušao u kazneni prostor Hajduka i pao, ali je simulirao što je primjetio i sudac Patrik Kolarić. Odmah je zaustavio igru i izvadio žuti karton kako bi "nagradio" veznjaka Dinama. Nije bilo govora o kontaktu te je Bennacer nepotrebno pao. Igrači Dinama su se bunili na tu odluku, a onda je krenulo i naguravanje.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

Zajc i Bakrar krenuli su u razgovor s Kolarićem, a iza njih sukobili su se Silić i Mišić. Krenulo je naguravanje koje ipak nije trajalo predugo. Sudac je smirio situaciju i igrači su se razišli, ali to je bio samo uvod u ono što smo vidjeli u prvom dijelu. Dobar i sadržajan derbi i moglo bi vatreno biti i u nastavku.