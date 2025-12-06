Obavijesti

SUDAC NIJE DVOJIO

VIDEO Bennacer pao unutar 16 metara, Kolarić mu dao žuti za simuliranje. Zatim nastao kaos

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Bennacer pao unutar 16 metara, Kolarić mu dao žuti za simuliranje. Zatim nastao kaos
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Derbi je na samom početku počeo vatreno. U devetoj minuti je Bennacer pao i tražio penal, a sudac mu je dao žuti zbog simuliranja. Nakon toga su se počeli naguravati igrači, ali se sve brzo smirilo

Jako dobro i sadržajno prvo poluvrijeme odigrali su Dinamo i Hajduk na Maksimiru u 16. kolu. Vdijeli smo poništeni gol Diona Drene Belje zbog faula, sjajnu obranu mladog Silića, a vatreno je bilo i na početku. Već u 9. minuti krenulo je s naguravanjem, a sve je krenulo od Bennacera koji je tražio penal.

PRATITE PRIJENOS UŽIVO Dinamo - Hajduk 0-1: Šego šokirao domaćina, 'plavi' traže izjednačenje u derbiju
UŽIVO Dinamo - Hajduk 0-1: Šego šokirao domaćina, 'plavi' traže izjednačenje u derbiju

Bennacer je ušao u kazneni prostor Hajduka i pao, ali je simulirao što je primjetio i sudac Patrik Kolarić. Odmah je zaustavio igru i izvadio žuti karton kako bi "nagradio" veznjaka Dinama. Nije bilo govora o kontaktu te je Bennacer nepotrebno pao. Igrači Dinama su se bunili na tu odluku, a onda je krenulo i naguravanje.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

Zajc i Bakrar krenuli su u razgovor s Kolarićem, a iza njih sukobili su se Silić i Mišić. Krenulo je naguravanje koje ipak nije trajalo predugo. Sudac je smirio situaciju i igrači su se razišli, ali to je bio samo uvod u ono što smo vidjeli u prvom dijelu. Dobar i sadržajan derbi i moglo bi vatreno biti i u nastavku.

