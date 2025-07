VIDEO Bijesni Đoković opet urlao na svoje trenere: 'Šutite! Da niste riječ progovorili...'

Za razliku od momčadskih sportova, tenisači nemaju pravo na loš dan. Nema suigrača koji će ih pogurati kada ne ide ili odigrati umjesto njih. Na teniskom terenu prepušteni su sami sebi i jedino njihovo utočište je box u kojem se nalazi njihov tim. Od njih traže savjete i riječi podrške kada ne ide, pohvale i ohrabrivanje kada ide sve po planu, ali nerijetko im pukne film pa bijes iskale na NJIMA. Tako nešto smo gotovo kroz cijelo karijeru gledali kod Novaka Đokovića.

Vrlo često bi se derao na svoje trenere kada bi se mučio. Tražio bi savjet od njih pa bi on njima očitao bukvicu. I to mu je nerijetko pomagalo da iskali bijes, resetira se i preokrene meč. No, ta pilula više nije plodonosna kao nekada.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Srpski tenisač izgubio je od Jannika Sinnera (6-3, 6-3, 6-4) i ostao bez finala Wimbledona. Imao je problema s ozljedom, zbog čega su mu fizioterapeuti ukazali pomoć nakon drugog seta.

Bio je nervozan, malo toga mu je polazilo za rukom, a u jednom trenutku je pobjesnio na svoje trenere.

- Šutite, samo gledajte i šutite. Da niste riječ progovorili, samo gledajte meč - vikao je ljutiti Novak nakon što mu, očigledno, nije najbolje sjeo njihov savjet.

Video pogledajte OVDJE

Kada bi se izgalamio na svoj stožer, u većini slučajeva okrenuo bi meč u svoju korist, no ovaj put nije uspio. Sinner je bio nesavladiv i zasluženo se plasirao u finale gdje će igrati protiv Carlosa Alcaraza.