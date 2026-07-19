Jokić uhvaćen na Tari: na raftingu mu dobacili da je “mršaviji nego što izgleda”, a on im uzvratio u svom stilu
VIDEO Bio na raftingu pa sreo Jokića: 'Mislio sam da si deblji'
Nikola Jokić ponovno se našao u centru pažnje na društvenim mrežama, ali ne zahvaljujući svojim igrama na parketu. Srpski košarkaš uživa u odmoru od naporne sezone, a slobodno vrijeme provodi u prirodi. Snimljen je u opuštenom izdanju na rijeci Tari gdje se bavio raftingom.
Legendarni košarkaš i srpski reprezentativac odmara u prirodi od reprezentativnih obveza nakon kvalifikacija nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Jokić već godinama ljetuje na rijekama u regiji, a i ovoga puta pojavile su se snimke s raftinga.
Na viralnoj snimci koja kruži društvenim mrežama, nekoliko mladića koji su se nalazili u drugom čamcu prepoznali su Jokića i u šaljivom tonu mu dobacili:
- Brate, mislio sam da si deblji, ali nisi. Zaj***aju te - rekao je jedan, na što mu je košarkaš odmah odgovorio:
- Ma zaje****ju ljudi, sve znam.
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