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VIDEO Bio na raftingu pa sreo Jokića: 'Mislio sam da si deblji'

Piše 24sata,
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VIDEO Bio na raftingu pa sreo Jokića: 'Mislio sam da si deblji'
Foto: Screenshot Instagram
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Jokić uhvaćen na Tari: na raftingu mu dobacili da je “mršaviji nego što izgleda”, a on im uzvratio u svom stilu

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Nikola Jokić ponovno se našao u centru pažnje na društvenim mrežama, ali ne zahvaljujući svojim igrama na parketu. Srpski košarkaš uživa u odmoru od naporne sezone, a slobodno vrijeme provodi u prirodi. Snimljen je u opuštenom izdanju na rijeci Tari gdje se bavio raftingom. 

Legendarni košarkaš i srpski reprezentativac odmara u prirodi od reprezentativnih obveza nakon kvalifikacija nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Jokić već godinama ljetuje na rijekama u regiji, a i ovoga puta pojavile su se snimke s raftinga.

Na viralnoj snimci koja kruži društvenim mrežama, nekoliko mladića koji su se nalazili u drugom čamcu prepoznali su Jokića i u šaljivom tonu mu dobacili: 

- Brate, mislio sam da si deblji, ali nisi. Zaj***aju te - rekao je jedan, na što mu je košarkaš odmah odgovorio:

- Ma zaje****ju ljudi, sve znam.

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