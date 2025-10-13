VIDEO Bivši hajdukovac čudesno zabio sa 60 metara u 2. ligi! 'A ti Hajduče dovodi poluspremne'

Nogometaši Croatije Zmijavci i Jaruna remizirali su 2-2 u utakmici 10. kola Prve nogometne lige odigrane u nedjelju na stadionu ŠRC-a Marijan Šuto Mrma, a prvi gol na dvoboju bio je pravo remek djelo bivšeg hajdukovca Jere Vrcića (20).

Nakon što je primijetio da je istrčao gostujući golman Ivan Križanović, odapeo je projektil sa svoje polovice i

fantastično pogodio za vodstvo. Podigao je na noge sve u gledalištu, s razlogom.

Vrcić je bio član generacije "bilih tića" koji su 2023. igrali finale Uefine Lige mladih. Istoga ljeta Hajduk ga je poslao na kaljenje u Široki Brijeg, a prošle jeseni i u Zmijavce. U siječnju ove godine prešao je pod ugovor s Croatijom.

Na stranici Croatije Zmijavci javili su se navijači Hajduka kojima nije jasno zašto ga je klub pustio:

"Hoće li netko u hrvatskom nogometu, odnosno u našoj ligi, vidjeti kojeg igrača imamo, a posebno Hajduk koji ga se odrekao?"

"E moj Hajduče, dovodi ti poluspremne Španjolce, samo gazi Jere, dolazi tvoje vrime"

Zmijavci su se u listopadu očito specijalizirali za spektakularne golove jer to nije bio jedini eurogol na utakmici. Konačnih 2-2 u 70. minuti, nakon što su za Jarun zabijali Nick Ocvirek i Krešimir Luetić, postavio je Bruno Brajković krasnim golom s 25 metara u rašlje.

Kolo ranije, pak, u pobjedi nad Rudešom u Zagrebu 3-0, škaricama je pogodio Krešimir Nazor.