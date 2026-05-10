VIDEO Bivši hajdukovac u Portu prvi put započeo prvenstvenu utakmicu. Završio je uz crveni

Hrvatski nogometaš Dominik Prpić dobio je povjerenje Portova trenera Francesca Fariolija nakon što je klub osigurao naslov prvaka Portugala, prvi je put startao u prvenstvu na gostovanju kod otpisanog AVS-a, odigrao prve prvenstvene minute od listopada uopće, i dobio crveni karton nakon isključenja zbog preoštrih startova u 61. i 92. minuti. Porto je u rezultatski nevažnoj utakmici izgubio 3-1.

Bivšem nogometašu Hajduka, koji je ljetos preselio u portugalsku ligu za četiri i pol milijuna eura odštete uz moguće dodatke, to je bila tek 12. utakmica za Porto i u prosjeku dobiva oko 56 minuta po susretu. Prije isključenja je imao prste u akciji za jedini gol Porta koji je zabio Deniz Gül u 53. minuti, kao i još jedan gol koji su gostima poništili zbog zaleđa.

Sad će zbog suspenzije propustiti i posljednje kolo u kojem Porto dočekuje Santa Claru. Portu je to tek drugi poraz u sezoni, a drugo mjesto s devet bodova manje dijele Sporting i Benfica Franje Ivanovića, koja je na pragu sezone bez poraza, ali uz čak 10 remija i 22 pobjede.

