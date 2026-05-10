VIDEO Bivši hajdukovac u Portu prvi put započeo prvenstvenu utakmicu. Završio je uz crveni

Piše Josip Tolić,
Dominik Prpić, mlada zvijezda Porta, dobio crveni karton u nevažnoj utakmici protiv AVS-a! Porto izgubio 3-1, a Prpić propušta posljednje kolo sezone

Hrvatski nogometaš Dominik Prpić dobio je povjerenje Portova trenera Francesca Fariolija nakon što je klub osigurao naslov prvaka Portugala, prvi je put startao u prvenstvu na gostovanju kod otpisanog AVS-a, odigrao prve prvenstvene minute od listopada uopće, i dobio crveni karton nakon isključenja zbog preoštrih startova u 61. i 92. minuti. Porto je u rezultatski nevažnoj utakmici izgubio 3-1.

Bivšem nogometašu Hajduka, koji je ljetos preselio u portugalsku ligu za četiri i pol milijuna eura odštete uz moguće dodatke, to je bila tek 12. utakmica za Porto i u prosjeku dobiva oko 56 minuta po susretu. Prije isključenja je imao prste u akciji za jedini gol Porta koji je zabio Deniz Gül u 53. minuti, kao i još jedan gol koji su gostima poništili zbog zaleđa.

Sad će zbog suspenzije propustiti i posljednje kolo u kojem Porto dočekuje Santa Claru.  Portu je to tek drugi poraz u sezoni, a drugo mjesto s devet bodova manje dijele Sporting i Benfica Franje Ivanovića, koja je na pragu sezone bez poraza, ali uz čak 10 remija i 22 pobjede.

Video pogledajte OVDJE.

