VIDEO Bivši hrvatski košarkaš ispričao jezivu priču: 'Znao je rođendane moje djece i adresu'

Bivši hrvatski košarkaš, Bruno Šundov (45), gostovao je u "Jao Mile " podcastu i tamo otkrio jednu anegdotu iz svog života, ali van košarkaškog terena. Šundov je u karijeri igrao za Split, Cibonu, Dallas Maverickse, Indiana Pacerse, Boston Celticse, a jedan dio karijere proveo je u Nikaragvi, gdje je igrao za klub Toros del Norte. Ispričao je jednu priču kako je dobivao prijetnje zbog jednog posla koji je trebao odraditi u Nikaragvi.

- Gazda kluba iz Nikaragve imao je polja kave i ja sam mu rekao da mi da zrna da ja probam napraviti neki posao. Dogovorio sam i dobru cijenu i uspjeli smo sve srediti i treba ukrcati kontejner pun kave na brod u Nikaragvi. Kontejner je vrijedio 80.000 dolara, oni su se nešto nećkali i na početku je bilo da treba platiti 20 ili 30 tisuća dolara da bi ovi ukrcali i onda ostatak ide kada se preuzme - započeo je košarkaš pa ispričao jezivi dio priče:

- Mene zove nepoznati broj, javljam s i čujem neki Srbin s druge strane. Govori mi: "Čujem da imaš neke kontejnere iz Nikaragve pune kave". Ja odgovaram da sam tamo igrao i da imam neki posao, a on meni pročita adresu u Dubaiju gdje stanujem, datume rođenja žene, djece, moj datum, gdje sam živio u Splitu, ušao mi je u DNK. Govori mi: "Drži se ti košarke! Ovaj tvoj kontejner iz Nikaragve neće ući u Dubai". Ja mu kažem dobro, u redu je, odustajem. Želim mirno spavati. I opet mi je ponovio: "Drži se košarke, tu te neću dirati. Možeš probati švercati nešto sitno, to me ne zanima, ali kava ništa. Ili možeš raditi sa mnom pa dobiješ proviziju i možemo sjesti". Tu sam rekao neka hvala, gasi to sve, ne treba mi to u životu.

Video pogledajte OVDJE.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Šundov je prvi NBA igrač iz Hrvatske koji nikad nije zaigrao za hrvatsku reprezentaciju. Igrao je u više od 30 klubova i u nekoliko zemalja te je bio cijenjen u klupskoj košarci. Umirovio se 2009. godine.