VIDEO Bivši igrači Hajduka sreli se nakon europske utakmice, pogledajte kako je to izgledalo

Brighton je na otvaranju Konferencijske lige svladao litavski Kauno Žalgiris 4-0, a utakmica je nakon posljednjeg sučeva zvižduka donijela i susret trojice bivših nogometaša Hajduka. Luka Vušković, koji nastupa za engleski klub, družio se s Anthonyjem Kalikom i Leonom Krekovićem, članovima litavske momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Fotografiju zajedničkog susreta objavio je Kauno Žalgiris na društvenim mrežama uz opis: "Anthony Kalik, Leon Kreković i Luka Vušković - ponovni susret hajdukovaca".

Za uvjerljivu pobjedu Brightona zabijali su Jack Hinshelwood, Georginio Rutter, koji je postigao dva gola, te Matt O’Riley.

Leon Kreković u Hajdukovu je akademiju stigao 2012. godine iz kninske Dinare, a za prvu momčad splitskog kluba debitirao je 2020. Poljud je napustio u srpnju 2021. i karijeru nastavio u belgijskom Beerschotu. Nakon toga vratio se u Hrvatsku, gdje je igrao za Šibenik, prije odlaska u Litvu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Anthony Kalik prvi je put postao član Hajduka 2016. godine. U veljači 2020. preselio se u Goricu, u kojoj je pružao zapažene nastupe, a dvije godine poslije vratio se na Poljud. Ovog ljeta napustio je Hajduk kao slobodan igrač i pridružio se Kauno Žalgirisu.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Luka Vušković za Hajduk je debitirao u veljači 2023. godine, sa samo 16 godina. Nakon odlaska iz Splita igrao je u Radomiaku i Westerlou, a potom je nastupao za njemački HSV. Njegova prava otkupio je Tottenham, nakon čega je ovog ljeta prešao u Brighton u transferu vrijednom 54 milijuna eura.