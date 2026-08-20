VIDEO Bivši napadač Dinama zabio je za Rakow na Poljudu, a Šego je ušao u povijest Hajduka

Hajduk i Rakow u četvrtak su na Poljudu odigrali prvu utakmicu doigravanja za Konferencijsku ligu, a hrvatski je predstavnik vrlo dobro ušao u utakmicu i poveo u 21. minuti igre. Michele Šego nastavio je dobru golgetersku formu na početku sezone i zatresao mrežu gostiju.

Velike zasluge idu Bambi, koji se vratio u prvi sastav i odmah opravdao Garcijino povjerenje. Sjajnim je ubačajem pronašao Šegu, koji je glavom zakucao loptu za vodstvo.

Ipak, veselje Splićana nije dugo trajalo. Već u 27. minuti Rakow je izjednačio, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši napadač Dinama s 47 nastupa i deset golova za zagrebački klub u čijem je dresu nastupao od veljače 2022. do ljeta 2024. godine. Bivši dinamovac glavom je pospremio ubačaj i time poravnao rezultat.

Istaknimo kako je Šego protiv Rakowa zabio svoj peti gol u europskim natjecanjima ove sezone. Time je postao prvi hajdukovac koji je ostvario taj pothvat još od sezone 1985./86., kad je legendarni 'bijeli' Zlatko Vujović zabio osam golova u Kupu Uefe. Hajduk je tad igrao četvrtfinale, a Vujović je bio drugi strijelac natjecanja.