VIDEO Bivši napadač Hajduka briljira u drugoj Bundesligi! Stigao je do 9. gola u 7 dvoboja

Ivan Prtajin (29) zabio je dva gola Bochumu u pobjedi Kaiserslauterna (3-2) u 8. kolu druge Bundeslige. Prvi je gol zabio za 1-0 u sedmoj minuti, a potom je u 79. vratio vodstvo domaćinu.

Kod prvog gola je Prtajin sjajno ispratio akciju svoje momčadi i iskoristio povratnu loptu Sircha pa mirno poentirao za vodstvo. Ipak, osam minuta kasnije gosti su izjednačili, a zabio je Holtmann.

Prtajin je vratio vodstvo svojoj momčadi u 79. minuti na asistenciju Robinsona, a do kraja susreta je Joly zabio za 3-1, dok je za goste pogodio Watjen u 94. za konačan rezultat.

Prtajin je stigao do sedmog gola u drugoj Bundesligi, a zabio je i dva u Kupu tako da je već na devet zabijenih golova u sezoni u sedam utakmica! Podsjetimo, bio je igrač Hajduka od 2017. do 2019., a za prvu momčad odigrao je jednu utakmicu.