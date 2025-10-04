Obavijesti

Sport

ZABIO DVA BOCHUMU

VIDEO Bivši napadač Hajduka briljira u drugoj Bundesligi! Stigao je do 9. gola u 7 dvoboja

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bivši napadač Hajduka briljira u drugoj Bundesligi! Stigao je do 9. gola u 7 dvoboja
Foto: Uwe Anspach/DPA

Ivan Prtajin je najbolji igrač Kaiserslauterna ove sezone, a protiv Bochuma je zabio osmi i deveti gol u sezoni u svim natjecanjima. Hrvatska javnost sjeća ga se dok je bio igrač Hajduka

Ivan Prtajin (29) zabio je dva gola Bochumu u pobjedi Kaiserslauterna (3-2) u 8. kolu druge Bundeslige. Prvi je gol zabio za 1-0 u sedmoj minuti, a potom je u 79. vratio vodstvo domaćinu. 

Kod prvog gola je Prtajin sjajno ispratio akciju svoje momčadi i iskoristio povratnu loptu Sircha pa mirno poentirao za vodstvo. Ipak, osam minuta kasnije gosti su izjednačili, a zabio je Holtmann. 

Golove Prtajina pogledajte OVDJE

Prtajin je vratio vodstvo svojoj momčadi u 79. minuti na asistenciju Robinsona, a do kraja susreta je Joly zabio za 3-1, dok je za goste pogodio Watjen u 94. za konačan rezultat. 

Prtajin je stigao do sedmog gola u drugoj Bundesligi, a zabio je i dva u Kupu tako da je već na devet zabijenih golova u sezoni u sedam utakmica! Podsjetimo, bio je igrač Hajduka od 2017. do 2019., a za prvu momčad odigrao je jednu utakmicu. 

Komentari 2
