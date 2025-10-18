VIDEO Bizaran start: DJ 'zaspao' u Koprivnici, sudar Slavena i Rijeke počeo tek iz treće sreće

Neobična situacija dogodila se na početku utakmice Slavena i Rijeke (1-1) u 10. kolu HNL-a. Nesvakidašnja, u najmanju ruku, ne samo kod nas nego općenito u nogometu.

Sudac Duje Strukan tek je iz trećeg puta uspio započeti utakmicu što je začudilo sve gledatelje, ali i komentatora u prijenosu.

S razglasa je treštala "Freed From Desire" dok je Strukan pokušavao dati znak za početak, ali čak tri puta morao je vraćati štopericu na nulu.

Cijela situacija djelovala je krajnje bizarno i nevjerojatno jer se činilo kao da je DJ zaboravio ugasiti glazbu ili da je hitno morao na zahod pa ju nije imao tko utišati dok se ne vrati.

Cijela situacija začudila je i komentatora MAXSporta.

- Netko bi stvarno mogao ugasiti glazbu pa da možemo u miru krenuti jer ovo nema smisla - zavapio je Mateo Pukšar.

BIZARNU SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE