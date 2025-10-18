Obavijesti

Sport

Komentari 0
DAJ, STIŠAJ

VIDEO Bizaran start: DJ 'zaspao' u Koprivnici, sudar Slavena i Rijeke počeo tek iz treće sreće

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bizaran start: DJ 'zaspao' u Koprivnici, sudar Slavena i Rijeke počeo tek iz treće sreće
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

SLAVEN - RIJEKA 1-1 Cijela situacija djelovala je krajnje bizarno i nevjerojatno jer se činilo kao da je DJ zaboravio ugasiti glazbu ili da je hitno morao na zahod pa ju nije imao tko utišati dok se ne vrati

Neobična situacija dogodila se na početku utakmice Slavena i Rijeke (1-1) u 10. kolu HNL-a. Nesvakidašnja, u najmanju ruku, ne samo kod nas nego općenito u nogometu.

Sudac Duje Strukan tek je iz trećeg puta uspio započeti utakmicu što je začudilo sve gledatelje, ali i komentatora u prijenosu.

S razglasa je treštala "Freed From Desire" dok je Strukan pokušavao dati znak za početak, ali čak tri puta morao je vraćati štopericu na nulu.

Cijela situacija djelovala je krajnje bizarno i nevjerojatno jer se činilo kao da je DJ zaboravio ugasiti glazbu ili da je hitno morao na zahod pa ju nije imao tko utišati dok se ne vrati.

Cijela situacija začudila je i komentatora MAXSporta.

- Netko bi stvarno mogao ugasiti glazbu pa da možemo u miru krenuti jer ovo nema smisla - zavapio je Mateo Pukšar.

BIZARNU SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025