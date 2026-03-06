VIDEO Bizaran susret Trumpa s Messijem: Govorio o Iranu pa ispalio 'Sin mi voli i Ronalda...'

Prvaci američke nogometne lige (MLS), momčad Inter Miamija predvođena Lionelom Messijem, posjetila je u četvrtak Bijelu kuću, gdje ih je u skladu s tradicijom primio američki predsjednik Donald Trump. No, ono što je trebalo biti isključivo sportska proslava pretvorilo se u događaj o kojem se priča zbog Trumpovog neuobičajenog govora, usporedbi s Peleom i neizbježnog spominjanja Cristiana Ronalda.

Messi je u svečanu Istočnu sobu ušao posljednji, hodajući uz predsjednika Trumpa i suvlasnika kluba Jorgea Masa, dok su njegovi suigrači, uključujući Luisa Suáreza i Rodriga De Paula, već bili postavljeni iza govornice. Ceremonija je, međutim, započela na krajnje neočekivan način.

Deset minuta o ratu, pa tek onda nogomet

Prije nego što se uopće obratio prvacima, Donald Trump je održao gotovo desetominutni monolog o vanjskoj politici. Detaljno je govorio o američkim vojnim operacijama u Iranu, koje je nazvao "Operacija epski bijes", hvaleći se uništenjem iranskih vojnih kapaciteta. Igrači su za to vrijeme stajali vidno nelagodno iza njega. Nakon Irana, Trump se kratko dotaknuo Kube i Venezuele, da bi se napokon okrenuo razlogu okupljanja.

​- Izuzetna mi je privilegija reći ono što nijedan američki predsjednik dosad nije imao priliku reći: "Dobrodošao u Bijelu kuću, Lionele Messiju" - izjavio je Trump, nakon čega je uslijedio pljesak.

Predsjednik je nahvalio Argentinca zbog osvajanja naslova pod golemim pritiskom.

​- Leo, došao si i pobijedio, a to je nešto jako teško napraviti. Iskreno, na tebi je bio puno veći pritisak nego što bi itko pomislio jer se od tebe nekako očekivalo da pobijediš, ali skoro nitko ne pobjeđuje - rekao je Trump.

Moj sin obožava i tebe i Ronalda

U svom karakterističnom stilu, Trump je podijelio i nekoliko osobnih anegdota. Otkrio je da je njegov sin Barron veliki nogometni fanatik i da je bio posebno uzbuđen zbog Messijevog dolaska.

​- Sin mi je rekao: "Tata, znaš li tko dolazi danas?". Rekao sam mu da ne znam, da imam puno posla. On je uzviknuo: "Messi!". On je tvoj veliki obožavatelj. Misli da si sjajan čovjek - ispričao je Trump, a zatim u istu rečenicu ubacio i Messijevog najvećeg rivala.

​- Veliki je obožavatelj i jednog gospodina koji se zove Ronaldo. Cristiano je sjajan. I ti si sjajan - dodao je, dok se Messi, koji ne govori engleski, samo pristojno smješkao.

Ovo spominjanje Ronalda potaknulo je usporedbe s posjetom portugalske zvijezde Bijeloj kući u studenom 2025. godine. Dok je Ronaldo bio gost na privatnoj večeri, Messijev posjet bio je dio službene, timske ceremonije s daleko izraženijim političkim tonovima.

Tko je bolji, ti ili Pele?

Trump se prisjetio i vremena kada je kao mladić gledao brazilsku legendu Pelea u dresu New York Cosmosa, a onda se okrenuo prema Messiju i pokrenuo debatu.

​- Ne znam, možda si i bolji od njega. Tko je bolji? - upitao je okupljene igrače i goste, da bi odmah sam ponudio odgovor pokazujući na Argentinca: "Mislim da je on".

Na kraju ceremonije momčad Inter Miamija uručila je Trumpu prigodne darove. Messi mu je osobno predao potpisanu ružičastu loptu, dok su mu suvlasnik Jorge Mas i trener Javier Mascherano poklonili ružičasti dres s prezimenom "Trump" i brojem 47, koji simbolizira njegov status 47. predsjednika SAD-a, kao i sat s klupskim obilježjima. Zanimljivo je da suvlasnik kluba David Beckham nije prisustvovao događaju.