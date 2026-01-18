Obavijesti

Sport

Komentari 0
NESREĆA ZA HRVATA

VIDEO Bizarna ozljeda Jakića: Evo zašto je morao izaći iz igre

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bizarna ozljeda Jakića: Evo zašto je morao izaći iz igre
Foto: Screenshot / Sportklub

Hrvatski reprezentativac pri izlasku na teren prije početka drugog poluvremena spuštao se niz stepenice, a onda se u jednom trenutku uhvatio za mišić i sjeo, a onda je morao napustiti teren

Admiral

U 18. kolu njemačke Bundeslige susreću se Augsburg i Freiburg, a rezultat nakon prvih 45 minuta igre je 0-0. Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić od prve minute igra za Augsburg, a za goste nastupa Igor Matanović

Međutim, nastavka susreta, mogli smo vidjeti jednu od najbizarnijih ozljeda ikad, a dogodila se upravo Jakiću. Hrvatski reprezentativac pri izlasku na teren prije početka drugog poluvremena spuštao se niz stepenice, a onda se u jednom trenutku uhvatio za mišić i sjeo.

Video možete pogledati OVDJE

Jakić nije mogao nastaviti susret i umjesto njega je ušao Elvis Rexhbecaj. Ozljeda Jakića nije utjecala na Augsburg koji je u 47. stigao do vodstva preko Alexisa Claudea-Mauricea, a onda je samo dvije minute kasnije upravo Rexhbecaj zabio za 2:0. Freiburg je smanjio na 2-1 golom Suzukija, a tri minute kasnije Matanović je zabio za 2-2. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
I Duvnjak je problijedio na tribini. Ne pita se izbornik bez razloga u reklami gdje su igrači
KOMENTAR

I Duvnjak je problijedio na tribini. Ne pita se izbornik bez razloga u reklami gdje su igrači

HRVATSKA - GRUZIJA 32-29 Radije bismo tvrditi da i Gruzija od ovog siječnja igra rukomet najviše razine i da je ovo do njih. Na 18-15 misli su otišle prema rutinskih +10, ali otišli smo u normabel završnicu i iskoristili prvi džoker zovi s Mamićem u 5-1 obrani

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026