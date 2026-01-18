VIDEO Bizarna ozljeda Jakića: Evo zašto je morao izaći iz igre

U 18. kolu njemačke Bundeslige susreću se Augsburg i Freiburg, a rezultat nakon prvih 45 minuta igre je 0-0. Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić od prve minute igra za Augsburg, a za goste nastupa Igor Matanović.

Međutim, nastavka susreta, mogli smo vidjeti jednu od najbizarnijih ozljeda ikad, a dogodila se upravo Jakiću. Hrvatski reprezentativac pri izlasku na teren prije početka drugog poluvremena spuštao se niz stepenice, a onda se u jednom trenutku uhvatio za mišić i sjeo.

Video možete pogledati OVDJE.

Jakić nije mogao nastaviti susret i umjesto njega je ušao Elvis Rexhbecaj. Ozljeda Jakića nije utjecala na Augsburg koji je u 47. stigao do vodstva preko Alexisa Claudea-Mauricea, a onda je samo dvije minute kasnije upravo Rexhbecaj zabio za 2:0. Freiburg je smanjio na 2-1 golom Suzukija, a tri minute kasnije Matanović je zabio za 2-2.