VIDEO Bizarni intervju Dejana Stankovića. Urlao na novinara na tri jezika: 'Smrade jedan'

Legendarni srpski nogometaš, Dejan Stanković, našao se u centru pažnje nakon utakmice svog Spartaka iz Moskve. Ispostavilo se da će mu to biti zadnja utakmica za klub jer je dan kasnije dobio otkaz. Nakon utakmice Spartaka i Akhmata, koju je Spartak pobijedio 2-1, Stanković je došao u mix zonu razgovarati s novinarom, a onda je krenuo šou.

Novinar Ahmedov je Stankovića upitao je li sucu utakmice vikao "Sramota" nakon susreta, na što je Stanković rekao da nije te da je išao pozdraviti srpskog nogometaša Bogosavca koji igra za Akhmat. Izgleda da je to sve što je zanimalo ruskog novinara koji je nakon toga htio prekinuti razgovor, a to je posebno naživciralo Stankovića koji se počeo derati na njega i to na više jezika. Počeo je s engleskim, dodao talijanski pa završio srpskim, da ga ruski novinar posebno razumije.

- Imate li još pitanja? Je li to bilo jedino pitanje koje ste imali? Jeste li novinar? Zašto me ovo pitate? Zašto me provocirate ovim pitanjem? Znate li bilo što o nogometu? Koju smo formaciju koristili? Koga smo zamijenili? Vi to ne znate. Vi i ostali možete samo tako govoriti - vikao je Stanković, a prevoditelj prevodio novinaru.

Novinar ga je upitao je li završio, a srpski trener je onda posebno poludio i "prešaltao" se na materinji jezik.

- Nisam završio. Što hoćeš ti, bre? Što hoćeš? Smrade jedan! - vikao je Stanković

Stanković nakon toga nije došao ni na konferenciju za medije te glasnogovornik kluba objasnio kako je Stanković izgubio glas te da neće biti na press konferenciji. Umjesto njega došao je zamjenik Nenad Sakić koji je pokušao objasniti situaciju.

- Ja sam prilično smiren čovjek, ali danas su se događale neprihvatljive stvari. Sudac je sudio nevjerojatno mnogo prekršaja protiv nas, a u suprotnom smjeru - ništa. To se ne događa prvi put. Treneru je bilo jako teško. Davao je upute igračima tijekom cijele utakmice. Ali uložio je veliki napor da ne dobije crveni karton na ovoj utakmici - rekao je Sakić.

Spartak je bio u lošoj igračkoj formi već neko vrijeme te ni ova pobjeda nije spasila Stankovića. Dan kasnije dobio je otkaz u Spartaku, a mnogi su naveli da je i ovaj incident jedan od razloga.