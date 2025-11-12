Obavijesti

VIDEO: OPUSTIO SE

Bjegunac Mamić pjeva: 'Hajduk živi vječno, Bog i nitko više!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PRO TV

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, snimljen je kako pjeva hajdučku himnu na Sajmu ćuptera kraj Čitluka. Nije mu strano pjevati pjesme rivala

Dok iščekuje kraj suđenja za suđenje u postupku Dinamo 2, gdje ga optužnica tereti za izvlačenje novca iz maksimirskog kluba kroz fiktivne ugovore i inozemne tvrtke, bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić (66) uživa s druge strane granice, u Bosni i Hercegovini, kamo je otišao dan prije prve presude Županijskog suda u Osijeku u lipnju 2018. od šest i pol godina zatvora. Nju je tri godine poslije potvrdio Vrhovni sud.

Bjegunac Mamić vrijeme krati odlascima na razne utakmice i manifestacije pa je tako u utorak bio u Tepčićima kod Čitluka na sedmom Sajmu ćuptera, tradicionalne poslastice broćanskog kraja koja se pravi od ukuhanog mošta s brašnom. Snimili su ga kako sa sastavom Vukšićki bećari pjeva poznatu hajdučku himnu, refren pjesme Vinka Coce "Kada umren umotan u bilo":

- Nek vijori barjak na kojem piše: Hajduk živi vječno, Bog i nitko više - pjevao je grlato nekadašnji izvršni predsjednik i savjetnik uprave Dinama.

Nije mu strano zapjevati pjesme koje vole navijači najvećeg rivala, i ranije su ga snimali u sličnim prigodama, pa je tako na momačkoj večeri u Hercegovini pred društvom zapjevao Torcidinu himnu "Zbog jedne ljubavi".

- Da imam Torcidu, osvojio bih svijet - rekao je svojevremeno.

Pokretanje videa...

Mamić pjeva Torcidinu himnu 00:58
Mamić pjeva Torcidinu himnu | Video: KanalRi

Cocinu je pjesmu, pak, pjevao i njegov brat bjegunac Zoran, bivši trener Dinama, također pravomoćno osuđen za gospodarski kriminal u Maksimiru, na četiri godine i 11 mjeseci zatvora.

Pokretanje videa...

Kad te ponese hajdučka pjesma 01:47
Kad te ponese hajdučka pjesma | Video: Jakov Š./Privatan album

