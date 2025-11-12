Bjegunac Mamić pjeva: 'Hajduk živi vječno, Bog i nitko više!'

Dok iščekuje kraj suđenja za suđenje u postupku Dinamo 2, gdje ga optužnica tereti za izvlačenje novca iz maksimirskog kluba kroz fiktivne ugovore i inozemne tvrtke, bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić (66) uživa s druge strane granice, u Bosni i Hercegovini, kamo je otišao dan prije prve presude Županijskog suda u Osijeku u lipnju 2018. od šest i pol godina zatvora. Nju je tri godine poslije potvrdio Vrhovni sud.

Bjegunac Mamić vrijeme krati odlascima na razne utakmice i manifestacije pa je tako u utorak bio u Tepčićima kod Čitluka na sedmom Sajmu ćuptera, tradicionalne poslastice broćanskog kraja koja se pravi od ukuhanog mošta s brašnom. Snimili su ga kako sa sastavom Vukšićki bećari pjeva poznatu hajdučku himnu, refren pjesme Vinka Coce "Kada umren umotan u bilo":

- Nek vijori barjak na kojem piše: Hajduk živi vječno, Bog i nitko više - pjevao je grlato nekadašnji izvršni predsjednik i savjetnik uprave Dinama.

Nije mu strano zapjevati pjesme koje vole navijači najvećeg rivala, i ranije su ga snimali u sličnim prigodama, pa je tako na momačkoj večeri u Hercegovini pred društvom zapjevao Torcidinu himnu "Zbog jedne ljubavi".

- Da imam Torcidu, osvojio bih svijet - rekao je svojevremeno.

Cocinu je pjesmu, pak, pjevao i njegov brat bjegunac Zoran, bivši trener Dinama, također pravomoćno osuđen za gospodarski kriminal u Maksimiru, na četiri godine i 11 mjeseci zatvora.

