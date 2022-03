VIDEO Boks će dobiti 'novog' Amira Khana? Mladi Azim (20) srušio protivnika za 12 sekundi

Mladi Britanac Adam Azim (20) zasad je nepoznanica u svijetu, no to bi se u bližoj budućnosti moglo promijeniti jer njegovom je potencijalu samo nebo granica, a to je još jednom dokazao sinoć na Wembleyju u borbi protiv Connora Marsdena.

Mladi boksač odličnom je kontrom srušio svog protivnika nakon samo 12 sekundi, Marsden se pridigao, ali je uskoro ponovno završio na podu. Sudac je mogao samo signalizirati da je borba gotova, a Azim je potvrdio svoj nadimak "Assassin" (hrv., ubojica).

Fantastičnu predstavu Azima možete pogledati ovdje.

- Bila je to moja odlična predstava. Nisam mislio da ću slaviti baš u prvoj rundi, mislio sam da ću ga postepeno slomiti. Po mojoj inspiraciji Amiru Khanu, želim biti sljedeći britansko-pakistanski prvak svijeta - rekao je Azim za SkySport.

Nokautom je na Wembleyju slavila i Caroline Dubois, koju također trenira Shane McGuigan. Zanimljivo, i ona je slavila unutar prve minute protiv Martine Horgasz.

U glavnoj borbi večeri, Richard Riakporhe je u osmoj rundi nokautirao Deiona Jumaha nanijevši mu prvi poraz u karijeri, dok je on sam ostao neporažen (14-0) i korača prema titulu u 'cruiserweightu'.

