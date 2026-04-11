VIDEO Bolan šamar za Modrića i Milan, kraj borbe za Scudetto!

Nakon dva poraza u zadnja tri kola (Lazio 1-0, Napoli 1-0) velik je pritisak bio na nogometašima Milana da ne posrnu i protiv Udinesea i održe kakvu-takvu nadu za osvajanjem Scudetta povratkom na drugo mjesto. Umjesto toga, još jedna pljuska i vjerojatni kraj sna o tituli, izgubili su 3-0 na San Siru u subotu navečer.

Gosti s istoka Italije poveli su u 27. minuti autogolom Davidea Bartesaghija, vodstvo je udvostručio Jürgen Ekkelenkamp na ubačaj Nicoloa Zaniola u 37., a rješenje utakmice ponudio je Arthur Atta golom iz daljine u 71. minuti. Odmah nakon toga hrvatski reprezentativac Luka Modrić izašao je iz igre.

Milan tako ostaje treći i mora gledati i iza leđa, kako sačuvati mjesto koje ga vodi u Ligu prvaka nakon sezone u kojoj uopće nije participirao u Europi. Petoplasirani Juventus zaostaje šest bodova uz utakmicu manje, jednak broj utakmica i isti broj bodova kao "stara dama" ima i Roma. Napoli je na +2, Inter na +9, i jedni i drugi s utakmicom manje.