VIDEO Boli poraz, ali ovo još i više: Zvijezda Detroita pogodila Jokića u nezgodno mjesto

Denver Nuggetsi poraženi su u utorak navečer na gostovanju kod Detroit Pistonsa 124-121 u utakmici koju je, osim tijesnog rezultata, obilježio i iznimno bolan trenutak za Nikolu Jokića. Srpski centar, koji se tek nedavno vratio na parkete nakon duže pauze zbog ozljede koljena, odigrao je odličnu utakmicu, no osim poraza, pamtit će je i po vrlo neugodnom udarcu koji je dobio od domaće zvijezde Cadea Cunninghama.

Neugodan trenutak u trećoj četvrtini

Ključni se incident dogodio tijekom treće dionice igre. Dok je Jokić postavljao blok kako bi oslobodio suigrača, zvijezda Pistonsa Cade Cunningham pokušao se silovito probiti. U tom je nastojanju rukom u punom pokretu zahvatio i udario Jokića ravno u međunožje. Centar Nuggetsa odmah se uz bolnu grimasu srušio na parket, a igra je morala biti prekinuta kako bi mu se ukazala pomoć.

Nakon pregledavanja video snimke, suci su procijenili kako u Cunninghamovom potezu nije bilo namjere te su mu dosudili tek običan osobni faul, njegov treći na utakmici. Odluka je izazvala čuđenje s klupe Denvera, no Jokić je, unatoč vidljivoj boli, stisnuo zube i nakon kraće pauze nastavio dvoboj. Zanimljivo, ovo mu nije prvi put da je meta sličnih udaraca, a u prošlosti je znao i savjetovati suigrače kako se nositi s takvom vrstom boli.

Odlična partija u sjeni poraza

Ovo je bila tek treća Jokićeva utakmica nakon što je zbog hiperekstenzije koljena propustio čak 16 dvoboja, odnosno mjesec dana natjecanja. Utakmicu u Detroitu završio je s 24 koša, 15 skokova i četiri asistencije u 33 minute na parketu, što pokazuje da se vraća u punu formu. Ipak, njegova sjajna partija nije bila dovoljna za pobjedu protiv raspoloženih Pistonsa, vodeće momčadi Istočne konferencije, koji su vodili od početka do kraja.