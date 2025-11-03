VIDEO 'Bomba' Hoxhe u derbiju, crveni nakon minute, autogol s centra! Evo najboljeg iz 12. kola

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Dinamo je pobijedio Rijeku 2-1 golčinom Hoxhe u 84. minuti, a utakmicu je obilježio i Mišićev šou. Istra i Vukovar odigrali su 1-1 . Hajduk je uzeo samo bod u Koprivnici (0-0), a vidjeli smo i ultra brzi crveni karton. Sopić debitirao remijem, a sjajno je odigrala Gorica protiv Lokomotive (4-1)
Dinamo je na otvaranju kola pobijedio Rijeku 2-1 na Maksimiru. Prvi gol za Dinamo zabio je Bakrar u 29., a poravnao je Ndockyt u 58. |
Junak "modirh" bio je Arber Hoxha koji je zabio velemajstorski gol za pobjedu u 84. minuti. Gol koji zbilja treba vidjeti iz svih kuteva.
Utakmicu je obilježio i Josip Mišić koji je doživio pomračenje i pljuskao igrače Rijeke, ali za to nije dobio karton.
Nakon utakmice igrači nisu odmah išli pozdraviti Boyse što je pokrenulo raspravu na društvenim mrežama.
Istra i Vukovar su na Aldo Drosini odigrali 1-1.
Domaći su poveli u 10. minuti golom Frederiksena koji je jako lijepo završio solo akciju.
U 13. je poravnao Gonzalez sjajnim udarcem.
Slaven Belupo i Hajduk su u Koprivnici odigrali bez golova.
Tako je Hajduk prekinuo svoj niz od pet pobjeda u nizu u prvenstvu.
Andrija Filipović je ušao u igru u 80. minuti, a minutu kasnije je užasno startao na Bambu i zaradio izravni crveni karton. Velika glupost igrača Belupa.
"Bili" ni s igračem više nisu uspjeli probiti blok Belupa.
Golova nije bilo ni u susretu Osijeka i Varaždina na Opus Areni.
Debi Željka Sopića nije prošao onako kako je on htio te nije uspio trgnuti momčad.
Tako se nastavio niz Osijeka od četiri utakmice bez pobjede.
Kohorta je imala nekoliko poruka za svoje igrače tijekom susreta.
Ljepoticu kola gledali smo na samom kraju. Gorica je u Turopolju pobijedila Lokomotivu 4-1.
Pozo je zabio za 1-0, a onda je Aleksa Stojaković na nevjerojatan način zabio auto-gol. S centra je vratio loptu golmanu te je ona ušla u praznu mrežu.
U osmoj minuti bilo je 2-1 jer je Stojaković pucao, a lopta se od grede odbila u golmana Matijaša te smo tako vidjeli još jedan auto-gol. Pršir je u 33. zabio za 3-1.
Za 4-1 zabio je Bakić u 77. minuti čime je Gorica prekinula svoj katastrofalan niz.
