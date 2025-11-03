Obavijesti

HNL LUDNICA

VIDEO 'Bomba' Hoxhe u derbiju, crveni nakon minute, autogol s centra! Evo najboljeg iz 12. kola

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Dinamo je pobijedio Rijeku 2-1 golčinom Hoxhe u 84. minuti, a utakmicu je obilježio i Mišićev šou. Istra i Vukovar odigrali su 1-1 . Hajduk je uzeo samo bod u Koprivnici (0-0), a vidjeli smo i ultra brzi crveni karton. Sopić debitirao remijem, a sjajno je odigrala Gorica protiv Lokomotive (4-1)
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Dinamo je na otvaranju kola pobijedio Rijeku 2-1 na Maksimiru. Prvi gol za Dinamo zabio je Bakrar u 29., a poravnao je Ndockyt u 58. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
