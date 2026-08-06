VIDEO Bomba Jankovića probila bunker Finaca na Rujevici!

Jankoviću je ovo prvi gol od kako se vratio u Rijeku. U protekle dvije utakmice Konferencijske lige također je bio važan igrač i krenuo od prve minute
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Rijeka je odlično otvorila utakmicu protiv Ilvesa u trećem pretkolu Konferencijske lige i povela već u 16. minuti. Riječani su od početka bili bolja momčad, a pritisak su naplatili sjajnim golom Nike Jankovića. Lopta je stigla do riječkog veznjaka na rubu kaznenog prostora, on si je stvorio prostor za udarac i potom precizno pogodio suprotne rašlje za 1-0. Gol pogledajte OVDJE.
Jankovićev potez donio je Rijeci zasluženo vodstvo protiv finskog predstavnika iz Tamperea.
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