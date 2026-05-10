VIDEO Bomba Rashforda pa čarobna asistencija Olma! Evo kako je Barca zabijala Realu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bomba Rashforda pa čarobna asistencija Olma! Evo kako je Barca zabijala Realu
Foto: Arenasport/Screenshot

Barcelona dominantno otvorila El Clasico protiv Real Madrida! Rashford i Torres osigurali ranu prednost, Katalonci jurišaju prema naslovu prvaka Španjolske

Barcelona nije nimalo štedjela Real Madrid u nedjeljnom El Clasicu, već je u 18. minuti vodila 2-0 u dvoboju kojim može potvrditi naslov prvaka Španjolske. Počelo je spektakularno, krasnim golom iz slobodnjaka Marcusa Rashforda u devetoj minuti s 20-ak metara, dijagonala u suprotni kut.

Gol Rashforda iz slobodnjaka pogledajte OVDJE.

Devet minuta poslije Dani Olmo krasno je poslužio Ferrana Torresa koji nije imao težak zadatak zabiti i drugi "kraljevskom klubu". Gosti su ubrzo mogli smanjtii zaostatak kad je obrani Katalonaca pobjegao Gonzalo Garcia, ali je pucao u vanjsku stranu mreže, a minutu poslije je Eric Garcia spasio čisti zicer pred nogama natrčalog Viniciusa.

Asistenciju Olma i gol Torresa pogledajte OVDJE.

