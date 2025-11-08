VIDEO Borac koji je otišao iz UFC-a za samo osam sekundi je nokautirao protivnika...

Muhammed Mokaev, jedan od najboljih boraca u muha kategoriji, na Brave CF 100 eventu u Isa Townu u Bahreinu nokautirao je protivnika Gerarda Burnsa.

U završnici prve runde, hrvanjem je srušio Burnesa i zapečatio rundu kontrolom na tlu. Nakon samo osam sekundi druge runde, Mokaev je tjerao Burnesa na reakciju, umjesto napada i 'high kickom' nokautirao Irca. Video možete pogledati OVDJE.

Nakon ove pobjede Moakev je poboljšao svoj profesionalni omjer na 15-0 i ostvario šestu pobjedu u nizu u Brave CF-u. Prošle godine je otišao iz svijeta UFC-a nakon što mu organizacija nije ponudila novi ugovor kada mu je stari ugovor istekao.

Moakevu nije ni odgovarao stil borbe u UFC-u jer je Moakeva borba karakteristična po hrvanju, malo rizika i rijetke završnice. Također, Moakev se našao u problemu kada je tijekom fight weeka izvan oktogona udario Manela Kapea.