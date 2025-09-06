VIDEO Bosna i Hercegovina zabila 'šesticu' San Marinu! Mađari prosuli 2-0 u Dublinu...

Zanimljivu su kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine odigrali nogometaši Irske i Mađarske u Dublinu, a na kraju je završilo bez pobjednika 2-2.

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Mađari mogu žaliti što nisu ostvarili važnu startnu pobjedu u skupini F koja je s odigravanjem počela baš ove subote. Mađarska je vodila 2-0 nakon samo petnaest minuta igre. Strijelci su bili Varga u drugoj i Sallai u 15. minuti. Početkom drugog dijela Ferguson je smanjio na 1-2, a potom je u 53. minuti Sallai isključen.

Foto: Cathal McNaughton/REUTERS

Sve do 93. minute Mađarska je s igračem manje čuvala vodstvo, ali je tada Idah pogodio za konačnih 2-2.

Skupinom H dominiraju Austrija i Bosna i Hercegovina. Te dvije reprezentacije su stopostotne i nakon ove subote. Austrija je upisala treću pobjedu, u Linzu je pobijedila Cipar 1-0, dok je BiH u gostima svladala San Marino 6-0 za svoje četvrto slavlje.

Austrija se silno namučila za minimalno slavlje protiv Ciprana, a jedini je gol dao Sabitzer u 54. minuti iz jedanaesterca. Bosna i Hercegovina je daleko lakše došla do tri boda kod San Marina.

Treba naglasiti da je San Marino od 16. minute imao igrača manje zbog isključenja Golinuccija. Pet minuta kasnije je Tahirović zabio za 1-0 i sve do 70. minute je stajala ta minimalna gostujuća prednost. Tada se BiH raspucala. Dva gola je dao Džeko, a po jedan Baždar, Alajbegović i Mujakić za konačnih 6-0.

BiH i Austrija predvode skupinu H. "Zmajevi" imaju 12 bodova iz četiri utakmice, a Austrijanci devet iz tri. Upravo se te dvije reprezentacije sastaju u idućem kolu kada u Zenicu stiže Austrija 9. rujna.