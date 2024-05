VIDEO Boston na krilima sjajnog Browna ima 2-0 u finalu Istoka

Košarkaši Boston Celticsa pobijedili su pred svojim navijačima Indiana Pacerse 126-110 u drugoj utakmici finala doigravanja za prvaka Istočne konferencije NBA lige odigranoj u TD Gardenu i tako poveli 2-0 u seriji na četiri pobjede. Pacersi su gotovo cijelu prvu četvrtinu proveli u vodstvu, a završili su ju s dva koša prednosti (27-25). No, Celticsi su tricom Jruea Holidaya u zadnjoj minuti prve četvrtine započeli seriju 20-0 u kojoj su šest minuta ostavili gostujuću momčad bez poena i sa -5 (22-27) došli do +15 (42-27).

POGLEDAJTE VIDEO: 24sata u rodnom mjestu Nikole Jokića

Pokretanje videa... 01:28 specka reportaža iz sombora, otac nikole jokića | Video: 24sata/Video

Pacersi su do kraja druge četvrtine uspjeli taj zaostatak svesti na samo šest poena (57-51), a u petoj minuti trećeg dijela su došli i na -2 (68-66). No, momčad Ricka Carlislea se do kraja treće dionice raspala i dopustila Celticsima da se ponovno odvoje te dođu do +15 (93-78) na krilima raspoloženog Jaylena Browna.

Indiana je 3:44 minute prije kraja treće četvrtine ostala i bez prvog razigravača Tyresea Haliburtona, koji je morao napustiti parket zbog ozljede lijeve noge i više se nije vraćao u igru. Do tada je ubacio 10 poena i imao osam asistencija.

Celticsi su u zadnjoj četvrtini imali potpunu kontrolu rezultata, a Boston je do najveće prednosti (+19) došao pet minuta prije kraja, kad je momčad Joea Mazzulle povela 113-94.

Jaylen Brown je sa 40 koševa predvodio strijelce Celticsa i izjednačio osobni rekord u utakmicama doigravanja. Po 23 poena su ubacili Jayson Tatum i Derrick White, a Jrue Holiday je spojio 15 koševa i 10 asistencija. Najbolji igrač Indiane bio je Pascal Siakam sa 28 poena, a Andrew Nembhard je imao 16 poena i pet asistencija.

NBA: Playoffs-Indiana Pacers at Boston Celtics | Foto: David Butler II

Sljedeće dvije utakmice serije bit će odigrane u Indianapolisu, a prva od njih na rasporedu je u noći sa subote na nedjelju po srednjoeuropskom vremenu (2.30 sati).

Pacersi su u prethodnom krugu NBA doigravanja kao gosti izgubili prve dvije utakmice protiv New York Knicksa, ali su nakon toga slavili u sljedeće dvije utakmice pred svojim navijačima u Gainbridge Fieldhouseu, a plasman u konferencijsko finale izborili u sedmoj utakmici u Madison Square Gardenu.U svojoj dvorani Indiana u ovom doigravanju ima 6-0, a u njoj su Pacersi svladali Celticse u obje utakmice odigrane u osnovnom dijelu lige.

NBA doigravanje - finale Istočne konferencije, 2. utakmica

Boston Celtics - Indiana Pacers 126-110

- Boston vodi sa 2-0 u seriji na četiri pobjede