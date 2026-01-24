VIDEO Bournemouth šokirao 'redse' u posljednjoj sekundi i prekinuo im pobjednički niz

Pogotkom u 95. minuti nogometaši Bournemoutha su na domaćem terenu s 3-2 svladali Liverpool u susretu 23. kola engleske Premier lige.

Domaći junak bio je Adli koji je spretno, u 95. minuti i u velikoj gužvi gostujućeg šesnaesterca, pronašao put do mreže te je zabio za veliku pobjedu i tri boda Bournemoutha.

Otvorena utakmica s obje strane donijela je vodstvo domaćina od 2-0 nakon nešto više od pola sata igre. Prvo je Evanilson pogodio za 1-0, dok je Bournemouth na 2-0 povećao u 33. minuti kada se u strijelce upisao Jimenez.

Na samom kraju prvog dijela Van Dijk je vratio Liverpool u igri smanjivši na 1-2 i sve do 80. minute Bournemouth je čuvao minimalno vodstvo. Tada je Mađar Szoboszlai još jednom pokazao svu moć pri prekidu te je iz slobodnog udarca, nakon kratke kombinacije sa Salahom, pogodio za 2-2.

U zadnjoj akciji utakmice Adli je zabio za slavlje Bournemoutha koji je sada 13. na ljestvici. Prije ovog poraza Liverpool je imao čak četiri ligaška remija u nizu, a ostao je na četvrtoj poziciji na ljestvici. Sve golove s utakmice možete pogledati OVDJE.

Foto: Toby Melville

Nogometaši Manchester Cityja ostvarili su domaću pobjedu ove subote, na Etihadu su svladali Wolverhampton s 2-0. Oba pogotka City je postigao u prvom poluvremenu. Odmah u šestoj minuti Marmoush je načeo Wolverhampton, dok je u nadoknadi prvog dijela Semenyo povećao na 2-0. U nastavku susreta domaćin je čuvao prednost, a najbolju je šansu propustio Semenyo kada je sjajnim udarcem naciljao okvir vrata. Zbog ozljeda i za ovaj dvoboj nisu konkurirali hrvatski nogometaši Mateo Kovačić i Joško Gvardiol.

Foto: Phil Noble

Manchester City na drugom mjestu ima četiri boda manje od vodećeg Arsenala, ali i utakmicu više. Arsenal u nedjelju igra na domaćem terenu protiv Manchester Uniteda.

Burnley i Tottenham su remizirali 2-2 i na tom susretu domaćin može žaliti za preostala dva boda jer je vodio do 90. minute. Gosti su poveli u 38. minuti golom Van de Vena, a na samom kraju prvog dijela Burnley je izjednačio golom Tuanzebea.

Rezultatski preokret se dogodio u 76. kada je Foster bio strijelac za 2-1 Burnleyja, ali je potom Romero pogodio u 90. minuti za barem bod Tottenhama.

Fulham je u završnici okrenuo rezultat i na domaćem terenu svladao Brighton 2-1. Brighton je poveo golom Ayarija u 28. minuti i potom su gosti sve od 73. čuvali minimalno vodstvo.

Tada je Chukwueze izjednačio na 1-1, ali već u idućem napadu gosti su vratili vodstvo. Strijelac je bio Welbeck, ali je gostujuća radost bila kratkog vijeka jer je pogodak poništen nakon VAR provjere. Fulham je tri boda uhvatio golom Wilsona u 92. minuti.

U prvoj utakmici 23. kola nogometaši West Hama su jednostavno osvojili tri domaća boda, svladali su Sunderland s 3-1. West Ham je pobjedu osigurao u prvom poluvremenu jer je odmor dočekao uz veliku prednost od 3-0. U 14. minuti glavom je za 1-0 precizan bio Summerville, dok je u 28. Bowen pogodio s bijele točke za 2-0. Odlična igra West Hama zaokružena je u 43. minuti kada je Fernandes odlično potegnuo s 25 metara i donio domaćinu prednost od 3-0.

U nastavku utakmice je West Ham otpustio nogu s gasa, a gosti su do kraja uspjeli barem smanjiti rezultat na konačnih 1-3. Pogodak za goste dao je Brobbey u 66. minuti.

Nedjeljni parovi su Brentford - Nottingham Forest, Crystal Palace - Chelsea, Newcastle - Aston Villa i Arsenal - Manchester United, dok će ovo kolo biti zaključeno u ponedjeljak ogledom Everton - Leeds.