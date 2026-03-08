Obavijesti

VIDEO Torcida podmetnula Bad Blue Boysima! 'Sretan dan žena'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Pred kraj utakmice, Bad Blue Boysi prekinuli su susret rozim dimnim bakljama. Poruka sa sjeverne tribine otkrila je razlog

 Nogometaši Dinama pobijedili su Hajduk 3-1 na rasprodanom Poljudu. Tom pobjedom odvojili su se na velikih 10 bodova prednosti. 'Modri' su poveli u 7. minuti golom Zajca, a onda je u 11. zabio Vidović. Pukštas je smanjio zaostatak na 2-1, a za konačnih 3-1 zabio je Bakrar u 38.minuti. Pred kraj utakmice, Bad Blue Boysi prekinuli su susret rozim dimnim bakljama. 

Sve je iznenadila boja baklji, ali onda je poruka sa sjeverne tribine otkrila razlog. Torcida je nekako podmetnula roze dimne baklje, a pojavio se i transparent s porukom. 

"Svim purgerskim pi***ma sretan dan, rozom bojom obojan"

