VIDEO Boysi dimnim bombama zaplavili Senj, a Dinamo objavio sjajnu sliku Belinha i navijača

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NK Nehaj Senj/Facebook

Nakon prijateljske utakmice u Senju između Nehaja i Dinama, navijači su uletjeli na travnjak po autograme i slike, a nakon toga su Boysi napravili šou s plavim dimnim bombama

Dinamo je prošli petak odigrao prijateljsku utakmicu protiv Nogometnog kluba Nehaj u Senju povodom 105. godišnjice osnivanja senjskog kluba. "Modri" su na treen poslali kombinirani sastav juniora i prve momčadi, a pobijedili su 1-0 golom Mislava Ćutuka u 84. minuti. Nakon utakmice krenula je fešta i Plava noć gdje su se navijači Dinama družili s igračima i ljudima iz kluba.

Nakon utakmice brojni mladi navijači Dinama potrčali su na teren po slike i autograme dinamovaca, a onda su kamere uhvatile prekrasan trenutak. Posebnu pažnju privukla je slika mladog Brazilca Belinha (16), jednog od najtalentiranijih igrača u mlađim kategorijama Dinama, i jednog navijača koji je oduševljeno potrčao u zagrljaj brazilskom "čudu od djeteta". Belinhu je to bila prva utakmica sa seniorsku momčad zagrebačkog kluba.

"Nogomet je više od igre", napisao je Dinamo na svom profilu.

Kada su svi opalili "selfie" s igračima, krenula je fešta u gradu. Navijači Dinama su se rasporedili duž ceste u Senju i krenuo je šou s plavim dimnim bombama. U nekoliko trenutaka plavi dim nadvio se nad Senj i stvorio prekrasnu sliku koja je obilježila taj dan.

"I more ga voli. Hvala gradu Senju na prekrasnoj emociji i uspomeni koju ćemo pamtiti zauvijek", napisao je Dinamo uz video iz Senja.

