VIDEO Boysi pjevali Grdovića, a Torcida zapalila stolice u Splitu!

Dinamo se pobjedom u derbiju na Poljudu (1-3) odvojio na 10 bodova prednosti ispred Hajduka, a domaćim navijačima nije najbolje sjeo novi neuspjeh momčadi. Torcida je zapalila stolice na Poljudu.

Hajduk je u svega nekoliko dana ispao iz Kupa i to u dramatičnoj utakmici od Rijeke (3-2), a sada se praktički i oprostio od titule prvaka nakon poraza od Dinama.

S druge strane, Dinamovi navijači su u odličnom raspoloženju pozdravili igrače nakon utakmice. Igrači su sjeli na travnjak, a Boysi su uz svoju inačicu pjesme "Sve za ljubav" od Mladena Grdovića. "Za Dinamo dao bih sve" orilo je Poljudom.

Dinamo je tako ostao u igri za oba domaća preostala trofeja. U prvenstvu ima 10 bodova prednosti pred Hajdukom, a u Kupu čeka suparnika u polufinalu.