REPERKUSIJE DERBIJA

VIDEO Boysi pjevali Grdovića, a Torcida zapalila stolice u Splitu!

Piše Petar Božičević,

Split: Bakljada na tribinama tijekom utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamo je tako ostao u igri za oba domaća preostala trofeja. U prvenstvu ima 10 bodova prednosti pred Hajdukom, a u Kupu čeka suparnika u polufinalu

Dinamo se pobjedom u derbiju na Poljudu (1-3) odvojio na 10 bodova prednosti ispred Hajduka, a domaćim navijačima nije najbolje sjeo novi neuspjeh momčadi. Torcida je zapalila stolice na Poljudu. 

Hajduk je u svega nekoliko dana ispao iz Kupa i to u dramatičnoj utakmici od Rijeke (3-2), a sada se praktički i oprostio od titule prvaka nakon poraza od Dinama.

S druge strane, Dinamovi navijači su u odličnom raspoloženju pozdravili igrače nakon utakmice. Igrači su sjeli na travnjak, a Boysi su uz svoju inačicu pjesme "Sve za ljubav" od Mladena Grdovića. "Za Dinamo dao bih sve" orilo je Poljudom. 

Dinamo je tako ostao u igri za oba domaća preostala trofeja. U prvenstvu ima 10 bodova prednosti pred Hajdukom, a u Kupu čeka suparnika u polufinalu. 

