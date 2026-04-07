DVA ZICERA SA SVAKE STRANE

VIDEO Branič Bayerna promašio prazan gol! Pogledajte situaciju

Piše Petar Božičević,
VIDEO Branič Bayerna promašio prazan gol! Pogledajte situaciju
Mbappe prijetio na jednoj strani, Bayern zamalo poveo na drugoj! Neuer brani sjajno, a Bayernove vedete promašuju velike prilike

Real Madrid i Bayern sastali su se u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na Santiago Bernabeuu, a prvu veliku priliku na utakmici propustio je Dayot Upamecano. 

Branič Bayerna našao se nečuvan na kakvih tri, četiri metra od gola Reala i trebao je samo ubaciti loptu u mrežu. Pucao je slabašno, a Alvaro Carreras je na gol liniji izbacio loptu daleko od gola. Situaciju pogledajte OVDJE

Uzvratio je "kraljevski klub" velikom prilikom Mbappea, ali mu je Neuer sjajno ušao u šut. Šansu Francuza pogledajte OVDJE

Bayern je novu šansu imao u 28. minuti nakon velike greške Thiaga Pitarcha, a Serge Gnabry je loptom pogodio ravno u Lunina. Situaciju pogledajte OVDJE

Novu veliku šansu imao je Real na drugoj strani, opet preko Mbappea, ali opet se Neuer sjajno postavio. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

