VIDEO Branič Bayerna promašio prazan gol! Pogledajte situaciju

Real Madrid i Bayern sastali su se u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na Santiago Bernabeuu, a prvu veliku priliku na utakmici propustio je Dayot Upamecano.

Branič Bayerna našao se nečuvan na kakvih tri, četiri metra od gola Reala i trebao je samo ubaciti loptu u mrežu. Pucao je slabašno, a Alvaro Carreras je na gol liniji izbacio loptu daleko od gola. Situaciju pogledajte OVDJE

Uzvratio je "kraljevski klub" velikom prilikom Mbappea, ali mu je Neuer sjajno ušao u šut. Šansu Francuza pogledajte OVDJE

Bayern je novu šansu imao u 28. minuti nakon velike greške Thiaga Pitarcha, a Serge Gnabry je loptom pogodio ravno u Lunina. Situaciju pogledajte OVDJE

Novu veliku šansu imao je Real na drugoj strani, opet preko Mbappea, ali opet se Neuer sjajno postavio.