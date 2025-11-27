Obavijesti

VIDEO Brazilsku legendu pitali o Luki Modriću. Evo što je rekao

Luka Modrić i Marcelo zajedno su dijelili svlačionicu Real Madrida deset godina. Njihovo prijateljstvo postojano je i danas, no u posljednjem javnom istupu Marcelo je dao neočekivan odgovor o kapetanu Hrvatske

Nekadašnji članovi Real Madrida Toni Kroos (35) i Marcelo (37) odgovarali su na pitanja anketara tako da prema vlastitom mišljenju biraju između trenutačnih igrača i legenda 'kraljevskog kluba'. Video je snimljen i postavljen na službenom Tik Tok profilu 'Icon Leaguea', natjecanja kojeg su u Njemačkoj 2024. osnovali Toni Kroos i njemački 'streamer' Elias Nerlich.

GETAFE CF v REAL MADRID. LA LIGA 2020/2021. ROUND 33.
Natjecanje obara rekorde gledanosti i u sklopu njega natječu se bivši profesionalni igrači te amateri. Utakmice su koncipirane tako da se momčadi sastoje od pet igrača, a poluvremena traju 12 minuta. U sklopu 'Icon Leaguea' natječe se 14 momčadi, top četiri ekipe dijele nagradu u iznosu od 500 tisuća eura, s time da pobjednik lige dobije 300 tisuća

U jednom dijelu videa intervjuist postavlja pitanje brazilskoj legendi da odabere između Luke Modrića (40) i Federica Valverdea (27), a njegov odgovor ostavio je mnoge nogometne fanove u nevjerici. 

- Ah, igrao sam s obojicom... Valverde, Valverde.

Pogledajte video s odgovorima Kroosa i Marcela

@theiconleague @Toni Kroos 🤝 @marcelotwelve Iconic discussions in the Barbershop by Philips OneBlade… 👀😮‍💨 #TheIconLeague ♬ Originalton - TheIconLeague

Marcelo je s Modrićem u Realu igrao od 2012. do 2022. godine kad odlazi u Olympiacos. Za Madriđane je skupio 546 nastupa, zabio 38 golova i podijelio 104 asistencije. Prema Transfermarktu dvojac je zajedno nastupio na 252 utakmice.

